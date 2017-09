Un proyecto de Tandil entre los 22 finalistas del concurso nacional “Innovar para viajar”

Pablo Casals, subsecretario de Innovación y Tecnología del Ministerio de Turismo, habló en el programa “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM), sobre el concurso que están llevando a cabo denominado “Innovar para viajar”, generado desde el Ministerio de Turismo de la Nación. El mismo se basa en proponer ideas para viajar, buscando potenciar el turismo en Argentina y dentro de las propuestas presentadas, una confeccionada por tandilenses quedó seleccionada entre los 22 finalistas.

El programa está dividido en dos categorías, una es la de “Proyectos” que tiene un primer premio de 450 mil pesos y la restante denominada “Ideas” cuyo primer premio es de 250 mil pesos. Hasta el pasado 2 de mayo se podían recibir proyectos, posteriormente el 2 de junio se dio la parte de co-creación y luego la profundización a partir del 25 de agosto.

La final se realizará el 21 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, ante un jurado especializado en temáticas de emprendimiento, innovación, tecnología y turismo que evaluará las presentaciones y determinará los ganadores.

Casals detalló que “la idea inicial es plantear tres desafíos que tienen que ver en cómo aumentamos la cantidad de argentinos viajando por el país para que conozcan mejor las bondades del mismo, cómo hacer para que una mayor cantidad de turistas internacionales conocieran Argentina y con estos dos factores como promover la generación de un empleo sustentable”.

Agregó que “bajo esos disparadores largamos el concurso que no teníamos antecedentes previos que se hubiera hecho algo así en el Ministerio de Turismo, por lo que nos pareció apropiado, sobre todo pensando en cómo poner en valor a todo ese ecosistema emprendedor que está distribuido por todo el país. Teníamos una idea de recibir 300 proyectos y recibimos 1.100, donde estaban incluidas todas las provincias e incluso localidades que están alejadas de las ciudades capitales”.



Red de turismo

rural comunitario

Si bien desde el Ministerio preservaron todo tipo de información de quiénes son las personas que han arribado a la fase final del concurso, se pudo conocer que el proyecto de Tandil se llama “Red de Turismo Comunitario de Argentina”. El objetivo del mismo es nuclear a la población rural, con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través del turismo, sin modificar sus actividades tradicionales.

Casals expresó que “en Tandil el Ministerio de Turismo acompañó mucho el desarrollo que se ha tenido, incluso se está innovando muy fuerte en la comercialización de prestadores en forma online, tomando un camino de vanguardia en lo que hace al resto de las ciudades turísticas. Estamos esperanzados que esta innovación que han hecho les vaya muy bien, y este proyecto que hace foco en lo que era el turismo comunitario, la verdad que nos pareció muy bueno. Los chicos avanzaron en la definición del modelo de negocio, en como pensaban descomponer esta idea para que fuera atractiva para el consumidor potencial”.

Contó que “los capacitamos en todo el tema de herramientas para generar esa idea y llevarla a un producto puntal y después cómo aprender a defender o vender esa idea ante un conjunto de inversores que estuvieran dispuestos a poner plata en ese proyecto”.

Cabe señalar que los tandilenses el día 21 de septiembre van a estar en condiciones de presentarse ante un jurado que estará compuesto por un representante del Ministerio de Turismo, uno de Modernización y otro de Producción, más una aceleradora e incubadora y un emprendedor ya consagrado. La idea es que pueda vender su proyecto como si estuviera frente a un futuro inversor. Luego el jurado definirá si son de los ganadores.

Remarcó que “ahora estamos en la etapa final pero nos ha demostrado que cuando se promueve una iniciativa de este estilo la repercusión es muy buena. También desde nuestra óptica estamos acompañando una orientación que pretende brindar el Gobierno nacional hacia los emprendedores. Gran parte de las ideas y proyectos los tenemos comprendidos en la población entre 24 y 34 años”.

El subsecretario explicó que “estamos disfrutando de la etapa final, a estos 1.110 ideas y proyectos los hemos capacitado a lo largo de estos meses. Aquellos que no superaron las primeras etapas serán capacitados en la plataforma online de Academia Argentina Emprende donde recibirán capacitación sobre elementos que no pudieron resolver en el concurso”.

Sostener

el empleo

Generar trabajo y que el mismo sea sustentable en el tiempo es un gran desafío, ya que lo que se acostumbra es un trabajo estacional que no se logra mantener. Al respecto expresó que “es una variable que no hayamos tenido en cuenta desde el comienzo de la gestión. El ministro Santos desde un primer momento ha tomado como objetivo generar empleo y romper con lo estacional del turismo. Se ha generado un enorme esfuerzo para evitar la caída de lo que tiene que ver con el empleo en temporada, estimulando la demanda para que no solamente se viaje en temporada.

Generamos oportunidades a través de promociones y nuevos atractivos para que las personas se movilicen a lo largo del país durante todo el año y de esa forma tratar de mantener el empleo”.

Aseveró que “en toda la economía general del país, el empleo en turismo creció más que el agregado estacional, por lo que vemos que el turismo puede ser una herramienta que permita tener un resultado de corto plazo y alto impacto”.

Criterios

Especificó que “los cuatro criterios de evaluación para cada propuesta serán el impacto que comprende el alcance territorial, grado de impacto social, ambiental o económico; la creatividad si ofrece una solución innovadora a uno de los desafíos planteados; su factibilidad desde sus aspectos técnicos, legales y económicos y las habilidades emprendedoras para implementarla como liderazgo, creatividad, empatía, competencias”.

Explicó que “además de todo lo que tenía que tener el proyecto, debía contar con un apoyo de la comunidad. Cuando arrancamos con el concurso hicimos una plataforma donde todos los usuarios de redes sociales que conocieran a estas personas los pudieran votar a través de un like como se hace en Facebook. Eso nos permitió ir sondeando que grado de recepción que tenía la idea o el proyecto”.