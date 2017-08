Señora Jueza: no arruine también la vida de mi hija

Harto de los desplantes familiares, de no poder ver a su pequeña hija y de lo que considera arbitrarias decisiones de la Jueza de familia local, un vecino acercó esta carta que más parece un desesperado grito para poder recuperar a su hija.

La carta completa:

Hace 5 años que vengo sufriendo injurias hacia mi persona.

Y desde enero de 2017 hasta hoy, teniendo vacaciones pagas para irme con mi hija a la costa , me tuve que ir solo. Mi cumpleaños en febrero también lo pasé solo sin mi hija; aclaro que en el convenio firmado y homologado respecto al régimen de visitas, está la obligación de permitir que la criatura comparta con la otra parte las fechas de cumpleaños (entre varias cuestiones más). También debo señalar que jamás tuve prohibición de acercamiento hacia mi hija. Sin embargo su entorno materno no permitió la presencia de la menor ni en el cumpleaños de su abuelo paterno ni en el de sus primos. Su abuela paterna cumplió 70 años y de más está decir que tampoco dejaron a mi hija participar de dicha celebración. Entre otras cosas tampoco estuvo conmigo el día del niño ni el día del padre.

¿ Por qué debo soportar que una profesional que estaba a cargo de restablecer el vínculo entre el padre y su hija, como lo resolvió el juzgado de familia, no haga nada en 6 meses?.

Me pregunto también por qué familiares maternos que están al cuidado de mi hija, al ver a algún familiar paterno, lo primero que hacen es tomar del brazo a la menor y salir corriendo…

El domingo de las elecciones me tocó ser fiscal general en la escuela nº 34. Un familiar de mi hija por parte de su madre votó ahí y cuando ingresó con ella al establecimiento educativo, al notar mi presencia, tomó del brazo a la pequeña y otra vez salieron corriendo.

Señora jueza: ¿ usted sabe que mi hija hace 10 meses que tendría que estar operada del oído y no lo está?. La niña tiene bolsillo de retracción en un oído; es decir, líquido y mocos en el oído medio; ¿ usted sabe que hace 8 meses que no tengo ningún tipo de contacto con mi hija?, ¿sabe que todas las presentaciones que hacemos en juzgados y otras dependencias, son rechazadas?

Me dicen que no hay impedimento de contacto pero se dejan llevar por los supuestos dichos de la menor que manifiesta no quiere saber nada con su padre. Pregunto entonces: ¿ en qué contexto lo dijo?. ¿Cuándo efectuó esa declaración? No nos olvidemos que lleva 210 días escuchando a una sola parte.

Vuelvo a preguntarme entonces: ¿ autorizar un viaje es más importante que restablecer un vínculo con su padre? ¿ Incluso sabiendo que se perdería al menos dos sesiones con su nueva psicóloga?

Ahora, ante la inminencia de un viaje, llamativamente, se acordaron de que existo. ¡ Después de siete meses! Su entorno familiar habría manifestado el interés de que la menor, a través de su psicóloga, pueda restablecer el vínculo conmigo lo antes posible. Me lleva a pensar que fue para que esta vez sí autorizara el viaje. Pero no me importó. En esa audiencia del 4 de agosto, ante la pregunta de si yo firmaría la autorización para un viaje, mi respuesta fue sí, pero con la condición de que antes quería encontrarme con mi hija. Se resolvió que quedaba a consideración de lo que decidiera su psicóloga, pero ésta dijo que no debido a que mi hija “se encuentra totalmente reticente al vínculo inmediato con su padre”.

Por todo lo expuesto anteriormente, siempre respetando su decisión, aunque no la comparta, señora jueza : ¿usted cree que no autorizar un viaje, es una negativa injustificada de mi parte?. Si a la fecha no me ha llegado ninguna denuncia por incumplir el régimen de visitas es porque nunca incumplí. Soy responsable y cualquiera puede dar fe de ello. Además, se trata de mi propia sangre. Jamás haría algo para afectarla.

Señora Jueza: espero que se haga justicia. Este padre nunca hizo nada contra su hija. Todo lo contrario. Solo que ella no debe saber ni entender lo que ocurre. ¿ No habrá llegado la hora de intervenir para no seguir arruinando también su vida, como ya parecen habérmela arruinado a mí?

Santiago Ramón Iribarren

D.N.I. 20.673.124