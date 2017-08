¿Se puede virar a la izquierda en la esquina sin semáforo de una avenida?

Los semáforos instalados en las avenidas determinan cuándo es el turno de transitar de una y otra vía en una intersección. Asimismo, ordenan los giros, en caso de que un vehículo desee dejar la calle por la que se mueve y virar a otra. En este caso, desde la educación escolar nos enseñan cuáles son las normas de tránsito básicas, cuyo conocimiento se refuerza al momento de tramitar el carnet de conducir. En el manual que incluye todas las señales y normas existentes que deben saber los conductores antes de aprobar el examen ‘teórico’ figura cuál es la prioridad de uno y otro vehículo en diferentes situaciones.

Al momento de andar por una avenida, los semáforos dispuestos determinan cuándo está permitido el giro hacia la izquierda, mientras que, en caso de estar prohibido, se excluye la luz que da paso al giro, que a su vez se refuerza con la disposición de una señal visual que lo establece. Sin embargo, la duda llega cuando un conductor se encuentra en estas calles sin semáforo ni señal habilitante, ¿puede virar a la izquierda?

Consultado Walter Villarruel, director de Control de Tránsito Vehicular, al respecto, explicó que la ley de tránsito establece que no se debe virar a la izquierda en toda vía semaforizada. Es decir que, a pesar de la ausencia de un semáforo en algunas esquinas, así como de señales que lo adviertan de forma explícita, no se debería. Por ejemplo, si un auto se traslada por la Avenida Santamarina en sentido Av. Avellaneda – Av. España, al llegar a la intersección con Mitre no podría incorporarse a esta última.

De todos modos, en caso de hacerlo y ser captado por los inspectores de tránsito, estos no pueden labrar una infracción, ya que el acta solicita señalar cuál fue la señal que se pasó por alto. Por lo que, en caso de no haberla, no se consideraría una infracción en sí (aunque sí lo fuera para la ley). Asimismo, en el caso de que se le atribuya una infracción, quien se encontraba al volante podría argumentar que, ante la falta de un semáforo y de una señal gráfica, desconocía que estuviera prohibido el giro.

No obstante, en caso de ser víctima de un accidente por virar a la izquierda en una vía semaforizada, en una intersección que no cuenta con un cartel que lo prohíba de forma explícita, la compañía de seguros no cubre el siniestro. Dato no menor a tener en cuenta al momento de tomar nuestra decisión.