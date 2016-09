Santamarina, a confirmar lo que mostró el domingo

Santamarina intentará cumplir hoy una producción futbolística similar a la cumplida seis días atrás, cuando venció 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Visitará a All Boys, desde las 15.30, en uno de los partidos por la tercera fecha de la B Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Islas Malvinas, en el barrio porteño de Floresta. Lo arbitrará Hernán Mastrángelo, quien por primera vez controlará un cotejo de los tandilenses, con los asistentes Raúl Tello y Walter Lago.

Para la visita al “Albo”, el entrenador Mauricio Nosei dispondría la misma formación que arrancó ante Brown. En cambio habrá una variante entre los suplentes, la de Nicolás Valerio por Diego Sosa, con lo cual el banco estará integrado por Mauro Dobler, Alfredo González, Nicolás Castro, Leonardo Fredes, Francisco González Metilli, Valerio y Angel Prudencio. En cambio, no están en condiciones de jugar Martín Michel (se recupera de una molestia en el gemelo) ni Facundo Callejo (se espera que quede habilitado).

All Boys no empezó bien el torneo. Cayó como local frente a Boca Unidos de Corrientes (0-1) e igualó de visitante frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (1-1). Su técnico, José “Pepe” Romero haría dos cambios con respecto al cotejo en Cuyo. Aparecerían como titulares el volante Carlos Ponce y el delantero Hernán Rivero, quien hizo parte de la pretemporada con Santamarina pero no fue incorporado y volvió al club capitalino. Quedarán afuera Franco Chiviló y Nelson Da Silva.

A cortar la racha

Santamarina lleva ocho partidos sin victorias jugando de visitante por la B Nacional. La última vez que ganó en esa condición fue el 6 de marzo último, por la sexta fecha del torneo pasado, cuando derrotó a Instituto de Córdoba por 1-0, con gol convertido por Federico Castro. Luego llegaron 4 empates y 4 derrotas fuera de Tandil, incluyendo la del inicio de la actual temporada, 0-2 con Brown de Adrogué.

ALL BOYS-SANTAMARINA

Gastón Losa

Pablo Frontini

Sebastián Ibars

Emir Faccioli

Gastón García

Carlos Ponce

Darío Stefanatto

Cristian Canuhé

Ricardo Blanco

Maximiliano Salas

Hernán Rivero

José S. Romero

Joaquín Papaleo

Agustín Politano

Martín Aguirre

Fernando Piñero

Agustín García Basso

Ezequiel Barrionuevo

Leonel Pierce

Milton Zárate

Jonathan Chaves

Lucas Pugh

Facundo Castro

Mauricio Nosei

Cancha: All Boys.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 15.30.