Una lectora escribió a miqueja@eleco.com.ar para denunciar un problema que padecen los vecinos de la zona del Dique y refirió que “quería compartir estas imágenes que son habituales para nosotros”.

La vecina describió que “hay un propietario de las cabañas tipo chalet alpino, que habitualmente desecha sus sustancias residuales en la vía pública, (en la zona aún no hay cloacas). Al parecer, ha implementado un sistema de conexión de mangueras que le soluciona el vertido”.

Tras contar lo que les sucede, reiteró que para los vecinos de la zona es habitual encontrarse con la imagen que acompaña a esta nota y expresó que “a la frase, no se queje si no se queja, ¡yo hoy me quejo!”.