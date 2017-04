Mano a mano con Yésica Lucero

Yésica Analía Lucero es coordinadora de baile y dicta clases en la delegación de María Ignacia Vela donde trabajan con distintas edades, abarcan ritmos diferentes como salsa, bachatas, flamenco, wordance, regatón, hip hop, entre otros.

Hace un tiempo se presentó con The Xic Xac en una competencia en Mar del Plata donde pasaron a Buenos Aires y volvieron a clasificar para el Torneo Internacional de Regatón en Uruguay.

Por otro lado es ama de casa, tiene un hijo, una familia y le encantan las manualidades y cocinar.

1) El mejor café: Con crema.

2) El mejor consejo que le han dado: ¡Si te cansás aprende a descansar no a renunciar!

3) La banda de sonido de una película: –

4) La reunión ideal: Con la familia.

5) Tiempo perdido: La espera.

6) Tiempo valioso: Abrazo de mi hijo.

7) Un actor: Guillermo Francella.

8) Un amigo: ¡Compañeros!

9) Un amor: Mi hijo.

10) Un animal: El pez.

11) Un artista plástico: Vincent van Gogh y Pablo Picasso.

12) Un auto: Palio.

13) Un color: Rosa.

14) Un conductor de televisión: Marcelo Tinelli.

15) Un disco: Shakira.

16) Un enemigo: En pasado je je je.

17) Un escritor: Pablo Neruda.

18) Un ideal: El baile.

19) Un juego o juguete: Cartas y El Monopoly.

20) Un legado: Lorenzo.

21) Un libro: El osito olvidado… historias.

22) Un lugar: Montañas, naturaleza, verde, paz, sol.

23) Un proyecto: Tener nuestra escuela de baile.

24) Un recuerdo: Muchos, la chocolatada que me hacía mi abuela en el campo con la galleta de campo; momentos de la secundaria; Bariloche; el día que vi el test de embarazo.

25) Un referente: Mi abuela.

26) Un sabor: Dulce.

27) Un sueño: Ya casi cumplido.

28) Un viaje: A México.

29) Una actriz: Isabel Macedo.

30) Una banda extranjera: Wisin y Yandel.

31) Una banda nacional: No tengo preferencia.

32) Una bebida: Agua tónica.

33) Una cábala: El short.

34) Una canción: Al límite de la locura, real.

35) Una causa: Competencia.

36) Una cuenta pendiente: Bailar tango y la fotografía.

37) Una época: A partir de los 15 años

38) Una estación: Primavera.

39) Una fecha: 19 mayo.

40) Una flor: Todas.

41) Una fragancia: Mmmm.

42) Una fruta: Naranja.

43) Una obligación: Proteger a mi bebé.

44) Una obra de teatro: La de teatro de madres.

45) Una película: De terror.

46) Una posibilidad: La de viajar a competir.

47) Una pregunta: ¿Por qué duele el amor?

48) Una prenda de vestir: Remeras.

49) Una tradición: El tereré en verano.

50) Una utopía: Podría hablar de muchas cosas. El mundo sí que está al revés, ya casi no nos asombramos de las malas noticias, nos vamos acostumbrando a vivir con todo: violaciones, desaparecidos, abuelos golpeados, injusticias y dale que va. En fin, cada familia sobrevive, sobrevivimos con el destino que tenemos preparado.

Soñemos que es gratis y mágico, después arriba el ánimo con una sonrisa mirando hacia atrás por todo lo que construimos y por el futuro de nuestros hijos. Difícil hoy en día, ¡pero no imposible! todo llega. ¡La vida es un gran baile y el mundo es un salón!