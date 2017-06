Mano a mano con Norberto Ariel (Tito) Lanfranqui

Actor. Nacido en la ciudad de Maipú, vivió su adolescencia en Santa Teresita. A los 23 años vino a Tandil para realizar sus estudios en la Facultad de Arte de la Unicén, carrera de Teatro. Participó en diversas producciones locales, algunas de ellas son, “La cantante calva”, “La masa neutra”, “La Tiniebla”, “El pasajero”, “Umbanda”, “Joseph”, “Estás ahí”.

Es fundador junto a un querido grupo de amigos del Grupo Teatro “La Cura”. Es cuenta cuentos. Coordina talleres de teatro para niños en el Teatro Bajosuelo.

Durante este año se encuentra realizando un intenso trabajo actoral participando de: Terapia, de Martín Genaro; Comedia Universitaria “El riesgo es que te olvides” un unipersonal de Fernando Lazarte; “El libro de la nada”, un espectáculo para toda la familia de creación colectiva junto a Javier Léster y Anabela Tvihaug. Se encuentra trabajando en próximas producciones.

1) El mejor café: con una película

2) El mejor consejo que le han dado: Estudiá…

3) La banda de sonido de una película: Pulp fiction

4) La reunión ideal: con amigos, asado y vino tinto

5) Tiempo perdido: creo que nunca se pierde el tiempo, siempre se aprende algo en cualquier estado

6) Tiempo valioso: el que se pasa con los afectos, y aprendiendo

7) Un actor: Johnny Depp

8) Un amigo: los que siempre están

9) Un amor: mi familia, Anita, Luca, Cande, y Anabela

10) Un animal: Tiburón

11) Un artista plástico: Salvador Dalí

12) Un auto: El tronco móvil

13) Un color: verde

14) Un conductor de televisión: Planta rodadora…

15) Un disco: Nevermind (Nirvana)

16) Un enemigo: las malas vibras, claro.

17) Un escritor: J.R.R Tolkien

18) Un ideal: el pueblo unido

19) Un juego o juguete: ajedrez

20) Un legado: los ideales nobles

21) Un libro: El hobbit

22) Un lugar: Sta. Teresita

23) Un proyecto: viajar

24) Un recuerdo: la primera vez que vi el mar

25) Un referente: mi vieja y mi abuela.

26) Un sabor: pastel de papa

27) Un sueño: conocer el mundo

28) Un viaje: Centroamérica

29) Una actriz Winona Ryder

30) Una banda extranjera: Alice in chains

31) Una banda nacional: Sumo

32) Una bebida: vino tinto

33) Una cábala: la arenga

34) Una canción: The man who sold the world (bowie)

35) Una causa: el amor

36) Una cuenta pendiente: muchas….

37) Una época: Edad media

38) Una estación: verano

39) Una fecha: las de los nacimientos de mis hijos

40) Una flor: flor de loto

41) Una fragancia: menta

42) Una fruta: limón

43) Una obligación: no caer

44) Una obra de teatro: La cantante calva

45) Una película: El joven manos de tijera

46) Una posibilidad: cumplir sueños

47) Una pregunta: ¿Cuánto tiempo le queda al planeta?

48) Una prenda de vestir: jeans

49) Una tradición: el mate

50) Una utopía: equidad en el mundo