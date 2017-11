Mano a mano con Nicolás Loustau

Nicolás Loustau es realizador integral de cine, video y televisión; organizador y planificador de eventos y técnico de sala en el Espacio Incaa Unicén. Por otro lado, es camarógrafo y productor en Termopol Producciones. Este año fue el ganador del premio Caduceo enfoque de negocios.

1) El mejor café: El de Havanna.

2) El mejor consejo que le han dado: No recuerdo.

3) La banda de sonido de una película: La la land.

4) La reunión ideal: Con cerveza,

5) Tiempo perdido: La siesta.

6) Tiempo valioso: El que hago huerta.

7) Un actor: Norman Brisky.

8) Un amigo: Todos los que tengo.

9) Un amor: Mi novia.

10) Un animal: Clarita mi perra.

11) Un artista plástico: Ni idea.

12) Un auto: Viper.

13) Un color: Negro.

14) Un conductor de televisión: Marcelo Tinelli.

15) Un disco: Otras canciones, de Ataque 77, los de Spinetta.

16) Un enemigo: No tengo.

17) Un escritor: Gabriel García Márquez.

18) Un ideal: Tener un campo.

19) Un juego o juguete: TEG la revancha.

20) Un legado: La felicidad.

21) Un libro: Cien años de soledad.

22) Un lugar: Bariloche.

23) Un proyecto: Un largometraje.

24) Un recuerdo: Acampando con mi primo.

25) Un referente: Luis Alberto Spinetta.

26) Un sabor: El de la cerveza.

27) Un sueño: Ser feliz.

28) Un viaje: Recorrer Argentina.

29) Una actriz: Carmen Maura.

30) Una banda extranjera: Pink Floyd.

31) Una banda nacional: Pescado rabioso.

32) Una bebida: Coca Cola.

33) Una cábala: Tocar madera.

34) Una canción: Bajan.

35) Una causa: Ni idea.

36) Una cuenta pendiente: Viajar a Europa.

37) Una época: La de los K.

38) Una estación: Verano.

39) Una fecha: 17/06/2010.

40) Una flor: Ni idea, ja.

41) Una fragancia: El olor a tierra mojada.

42) Una fruta: Banana.

43) Una obligación: Ir a trabajar.

44) Una obra de teatro: No he visto.

45) Una película: 7 cajas.

46) Una posibilidad: –

47) Una pregunta: ¿Por qué hay tanta desigualdad?

48) Una prenda de vestir: El jean.

49) Una tradición: Las pastas de la abuela los domingos.

50) Una utopía: La justicia.