Los tandilenses ya comenzaron a consultar por los pasajes a Rusia para el Mundial 2018

El titular de Buquebus Tandil, Pablo Vallarino, afirmó ayer que ya comenzaron a registrarse en la ciudad las primeras consultas de pasajes a Rusia para la Copa Mundial de la FIFA 2018. Sin embargo, advirtió que aún no están a la venta las entradas para asistir a los partidos que se disputarán, con lo cual, consideró que es muy aventurado hablar sobre tarifas.

En diálogo con “Dulce o Amargo” (programa de Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios), detalló que por el momento “hay algunas consultas, pero poco. Hay gente que está averiguando, algunos se están aventurando y se están comprando el pasaje únicamente y falta todo lo de adentro. No hay entradas todavía adquiridas”.

Calculó que “ahora deben estar en Buenos Aires desesperados intentando cerrar paquetes de entradas” porque señaló que “si bien hay algunos que ya están armados, no las incluyen”, lo que consideró “invendible”.

Por lo tanto, el titular de Buquebus Tandil indicó que “hasta el momento, no hay oferta en torno a la cual uno pueda decir: `esto sale tanto´”. Contó que este miércoles se comunicó con “quien está en Buenos Aires en el departamento de eventos y me tiró algunos aproximados en cuanto a valores de la primera fase, sin entradas, y estábamos hablando de montos importantes, de entre 7 y 8 mil dólares por persona”.

Compra

anticipada



Si bien aseguró que “los pasajes en sí no van a cambiar el valor”, señaló que “el tema es la anticipación con la cual estén comprando. Por eso, hay gente que ya hoy está averiguando por el pasaje solo, lo compra y espera que esté el resto de la programación o no. Sin entradas a Rusia no se van a ir; a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, que hubo mucha gente que se fue sin la entrada y que incluso ni siquiera entró a ver los partidos, sino que se quedó afuera disfrutando del evento”.

Desde su experiencia, Vallarino sugirió a los interesados en viajar a ver el mundial que no solo compren los pasajes, sino que ya tengan previsto la programación del viaje. “No me subiría a un avión sin tener absolutamente nada organizado”, advirtió.

Recordó que “un caso similar fue Sudáfrica 2010, que hubo poca gente que se fue sin nada organizado”.

El valor de

los pasajes

Sobre los valores de los pasajes que las agencias manejan actualmente, detalló que “hace un rato encontramos uno con una escala y estaba cerca de los 32 mil pesos”.

Explicó que esto puede ir modificándose más cerca de la fecha por “diferentes variables. Es una cuestión de ocupación y del día que quieras salir. Si salís antes y esperás tres o cuatro días antes al inicio del evento, vas a tener una tarifa similar a la que estamos viendo hoy y si ya buscás caer el mismo día que el partido que te interese, ahí sí podés encontrar cualquier cosa. Las tarifas van desde 30 mil pesos hasta 200 mil, en el mismo avión”.

Las propuestas



Por el momento, desde Buquebus Tandil, Vallarino contó que “lo que estamos viendo, lo hemos sacado de los sistemas online que tenemos, con las ofertas al día. Al momento en que se cierre el tema de las entradas –insistió-, recién ahí vamos a tener un estimado y seguramente habrá convenios con distintos hoteles”.

Sin embargo, detalló que “hoy, por ejemplo, la estadía en un hotel, estás hablando de 130 a 140 euros la noche. Ahora, en el momento en que ya esté cerrado el tema de las entradas y todo, hay que ver cuáles son las condiciones que ponen. Una vez que se terminen de cerrar cuáles son todos los equipos que van, ahí la cotización va a ser mucho más fundamental”.