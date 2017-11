Los motivos de los altos montos de las facturas del gas

Las boletas del gas comenzaron a llegar a los hogares con valores bastante abultados, por lo que la reacción de enojo, por un lado, y de preocupación por no saber cómo hacer para pagarla, por otro, ha sido general.

Consultada Marcela Vairo, directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, sobre el tema, explicó que no se trata de un cambio en el valor de la tarifa, sino de un diferimiento del 50% sobre el período junio-agosto que se sumó al consumo del bimestre actual, agosto-octubre. Es decir, durante el período anterior, a las facturas se les aplicó el aumento anunciado, al mismo tiempo que llevaron impresas la mitad del valor del total de gas utilizado y, a su vez, dividido en dos cuotas, por lo que se debió abonar el 25% del consumo total en cada uno de los pagos. Sin embargo, el 50% restante su sumó a la factura actual, por lo que este mes no sólo se deberá abonar el importe de este bimestre si no también la mitad del anterior. Aunque la posibilidad de hacerlo en dos veces alivia un poco el presupuesto familiar.

Vairo señaló que estas complicaciones fueron anunciadas hace unos meses, cuando la disposición de Enargas fue efectuada para aliviar el período de bajas temperaturas y mayor consumo del recurso natural. Es por ello que la situación que hoy atraviesan los usuarios estaba prevista.

De todos modos, el valor reflejado en la boleta está sujeto a la categoría a la que pertenece cada usuario según su consumo y a la comparativa de los consumos interanuales que, de haber un descenso, incluiría una bonificación.

Finalmente, la funcionaria se puso a disposición de los vecinos e invitó a todos aquellos que tienen dudas a acercarse a la Oficina ubicada en Chacabuco 383, de lunes a viernes, de 8 a 14, para comparar las últimas boletas y conocer en detalle los motivos del importe elevado.