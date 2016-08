Los 5 mejores salames de Tandil que tenés que probar

Tandil es sin duda conocido por ser la capital del salame y en el Día de la Industria del Chacinado, no podemos dejar de hacer honor a la característica que nos destaca alrededor del país. Ya sea como marco para encuentros familiares y de amigos, como la antesala del de la cena o, incluso, el mismísimo plato principal, la picada no es picada si no tiene los más ricos chacinados.

Ante la amplia variedad de recetas y casas de elaboración en la ciudad, preparamos nuestra propia selección con los cinco que no podés dejar de probar, seas turista o no:

-Sopresatta a la italiana de Cagnoli: carne de cerdo picada gruesa y aspecto irregular, con ají, de sabor más picante de lo regular.

-Salame holstein de Las Dinas: salame ahumado embutido en tripa culata o en bastón.

-Salame DOT: elaborado con carne de cerdo, carne bovina y tocino dorsal.

-Longaniza española de Cagnoli: con pimentón.

-Salame picado fino a las finas hierbas de Cagnoli.