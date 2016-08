Las farmacias no podrán atender a afiliados a PAMI

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires informó que los afiliados a PAMI no serán atendidos en las farmacias bonaerenses debido a la permanencia de la deuda. El acuerdo PAMI/Industria continúa sin ser cumplido por lo que los medicamentos dispensados en marzo aún no fueron pagados. Como resultado de este convenio ya no hay más reposición de insulinas y tiras reactivas para los diabéticos, ni medicamentos gratis para los abuelos.

Afirman que a pesar de haber mantenido el servicio habitual esta semana la situación se tornó insostenible debido a la interrupción de la cadena de pagos. Asimismo, desde el Colegio aclararon que las consecuencias de dicha acción será responsabilidad de los firmantes del convenio PAMI/Industria.

La deuda con las farmacias supera los 2 millones de pesos y lejos de achicarse con este acuerdo sigue aumentando y deteriora severamente la sustentabilidad de las farmacias. Los insumos para diabéticos dispensados en marzo aún no fueron cancelados, así como tampoco lo fueron los medicamentos al 100% dispensados en abril, sin embargo las farmacias deben abonar los medicamentos a las droguerías a los quince días. Con esta dinámica, afirman desde el Colegio que es imposible dar el servicio que se merecen nuestros jubilados.