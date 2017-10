Las cuatro bases sobre las que se sostiene el proyecto del Polo Logístico

Explicó que el 3 de abril de este año el presidente Mauricio Macri firmó un decreto autorizando la cesión y/o enagenación del terreno donde estará ubicado el Polo, luego de gestiones del municipio. Sin embargo, la concreción de lo que determina el documento ocurrirá después de que se conforme todo su desarrollo, es decir, se establezca el modelo de cómo se va a gestionar. En ese momento, el Estado cederá el territorio para que el municipio y los entes privados desarrollen el proyecto.

Feeney calificó lo calificó como muy ambicioso, el cual definitivamente cambiará el modo de trabajo, al igual que los costos, así como también tendrá un impacto muy positivo en la región, no sólo en Tandil. Lo importante es tener la autorización, destacó, ya que permitirá trabajar sobre bases sólidas. De todos modos, el terreno se enagenará cuando esté el proyecto completo, para lo cual será imprescindible trabajar mucho con el Concejo Deliberante, con el gobierno provincial, con el nacional y con los organismos privados.

Asimismo, remarcó que no se tratará sólo de una playa de camiones, para que no ingresen al casco urbano y perjudiquen el pavimento o afecten el flujo de tránsito, sino que también permitirá bajar los costos logísticos. Por otro lado, se pretende trasladar a las agronomías que aún no se han podido relocalizar y se les brindarán facilidades.

Aseguró que el Polo también permitirá empezar a llevar la oferta exportable de Tandil hacia Buenos Aires a través del ferrocarril, cuyo servicio contaría con una terminal de contenedores. Según los datos obtenidos a partir del AFIP, hay una cantidad de producción exportable que sólo se traslada vía terrestre e implica costos altos. “Si se logra, sería un gran éxito”, remarcó. Finalmente, esa misma terminal habilitaría el transporte de cereales hacia Quequén, para luego traer de allí los fertilizantes.

Finalmente dijo: “Se acabó, los que confiamos en la nueva Argentina, esto de los bruscos cambios de precios relativos, de las super devaluaciones. Y ser competitivos es tener proyectos como este que tiene el intendente Lunghi y todo su equipo”.