Las cinco historias de la semana en ELECO.com.ar

Lo vertiginoso que puede resultar el ritmo de noticias diario no da tiempo al análisis de lo que pasó y el impacto en la audiencia. Dentro de los múltiples contenidos que se ofrecen a través del diario en El Eco de Tandil, cinco historias fueron las más leídas por las personas que habitualmente navegan por www.eleco.com.ar y que resaltaron de la media por la cantidad de comentarios. Estas fueron:

Insólito: en Tandil no se votaron ni los candidatos, ni sus familias

Ya había sido motivo de denuncia cuando la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires avaló dos listas de la Alianza Frente Unión Federal conformada por los espacios Partido Popular y Dignidad Popular. En realidad habían sido cuatro las listas originalmente avaladas por ese frente: Frente Unión Federal, Dignidad Popular, Autóctono y Tres Banderas. De todas ellas quedaron solamente dos en carrera: Dignidad Popular y Tres Banderas. El primero de ellos estaba encabezado por David Carrizo Gómez y el segundo por Juan Carlos Morrone.

Lo insólito se registró en el recuento, cuando entre ambas listas del citado frente obtuvieron solamente dos votos. Es decir, ni siquiera los mismos candidatos, ni sus familiares, ni sus amigos eligieron estas opciones.

¿Se puede virar a la izquierda en la esquina sin semáforo en una avenida?

Consultado Walter Villarruel, director de Control de Tránsito Vehicular, explicó que la Ley de Tránsito establece que no se debe virar a la izquierda en toda vía semaforizada. Es decir que, a pesar de la ausencia de un semáforo en algunas esquinas, así como de señales que lo adviertan de forma explícita, no se debería. Por ejemplo, si un auto se traslada por Santamarina en sentido a Avellaneda-España, al llegar a la intersección con Mitre no podría incorporarse a esta última.

De todos modos, en caso de hacerlo y ser captado por los inspectores de tránsito, estos no pueden labrar una infracción, ya que el acta solicita señalar cuál fue la señal que se pasó por alto.

Una tandilense se salvó por un minuto del atentado en Barcelona

Rocío Alvarez Reyna es una tandilense que vive en Barcelona con su marido y su beba desde febrero y se salvó por un minuto del atentado terrorista. De hecho, se encontraba en un comercio ubicado a tan solo 20 metros de donde ocurrió el luctuoso hecho.

El atentado sucedió alrededor de las 17 del jueves, en Las Ramblas de Barcelona, cuando una furgoneta atropelló a decenas de personas que circulaban por el lugar, provocando al menos 14 muertos y 80 heridos, 15 de ellos en estado grave.

¿Cuántos votos sacó cada candidato a concejal en Tandil?

La cantidad de sufragios obtenidos por las diferentes fuerzas en Tandil luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.

Tomás Villagra lucha por su vida en el Hospital

El viernes 4 de agosto, Tomás Villagra, de 25 años, salió de trabajar a las 22, de la estación de servicios de España y Rodríguez. Cenó en lo de sus abuelos y se fue a visitar a su amigo Hernán “Coky” Levy. Al regresar a su casa ubicada en Belgrano al 1700, cerca de las 5.30, estacionó y se dispuso a bajar del auto. En ese instante, un vehículo lo embistió, perdió una pierna y sigue internado en terapia intensiva.

“Al otro día, me desperté con el llamado de la mamá, en un ataque de llanto. Atendió mi mamá el teléfono fijo. No entendía nada y cuando escuché Tomás, fue cuando me levanté de la cama y vine para acá”, contó Solange Beneitez, la novia de Tomás, desde uno de los pasillos del Hospital Santamarina.

El alcance de las redes

Pero, además, el pulso de las redes sociales puede tener puntos de comparación similares con lo que sucede en la web, o a veces no. El alcance de las publicaciones en Facebook se da por el conjunto de interacciones (clicks, me gusta, comentarios) sobre la misma. Estos fueron los cinco temas más leídos:

1- Macri autorizó al Ministerio de Transporte a “clausurar ramales ferroviarios y levantar vías” | 26.858 personas alcanzadas

2- Una tandilense se salvó por un minuto del atentado en Barcelona | 20.386 personas alcanzadas

3- Nuevo centro de cobro de la Usina | 16.566 personas alcanzadas

4- ¿Se puede virar a la izquierda en la esquina sin semáforo de una avenida? | 16.137 personas alcanzadas

5- Insólito en Tandil: no se votaron ni los candidatos, ni sus familias | 15.971 personas alcanzadas