Lanzan línea de créditos de Anses para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas

El gobierno nacional confirmó hoy el lanzamiento, vía decreto de necesidad y urgencia, de una línea de créditos personales de la Anses destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, con el fin de que puedan acceder a préstamos “a tasas dignas” y eludir así “la carga absolutamente insoportable e injusta” del sistema “parabancario”, a tasas “absurdas y usureras”.

Así lo consignaron hoy el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, quienes indicaron que el DNU será dictado “esta semana” por el presidente Mauricio Macri, luego de que la semana pasada fracasara, por el rechazo de la oposición en el Senado, el tratamiento de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que proponía ampliar los créditos personales otorgados a través de la tarjeta Argenta, del Banco Nación, a los beneficiarios de planes sociales y de pensiones no contributivas.

“Nos parecía que era una medida tan beneficiosa para los sectores menos beneficiados que íbamos a lograr un consenso contundente. Lamentablemente la agenda electoral se impuso; no había argumentos muy contundentes para no aprobar la ley, pero la situación de esos sectores que están pagando tasas usureras bien justifica que hagamos un DNU”, dijo por su parte Quintana a radio Mitre.

En este sentido, indicó que el decreto que habilitará esta línea de créditos con fondos de la Anses será firmado “esta semana” por el presidente Mauricio Macri y consignó que están ultimando “los detalles operativos” de la medida para que, “a partir de la semana que viene, la gente pueda ya recurrir a la Anses para sacar sus créditos”.

En este sentido, el vicejefe de Gabinete subrayó que se trata de una medida que “realmente le generará un alivio a mucha gente que hoy está endeudada con el usurero del barrio y que podrá cancelar el crédito a tasas astronómicas y tener acceso al crédito a tasas dignas”.

Los créditos para beneficiarios de la AUH alcanzarán hasta los 5.000 pesos por hijo, sin límite por cantidad de hijos, según explicó el titular de la Anses, con devolución en 24 cuotas de unos 270 pesos por mes aproximadamente.

“Esta semana sale la línea de créditos que le dará la posibilidad a beneficiarios de asignación universal por hijo, y de pensiones no contributivas a tener un crédito seguro de Anses, con una tasa por debajo del mercado”, señaló Basavilbaso en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en las que destacó que la medida busca “apuntalar a toda la gente en situación de vulnerabilidad”.

Respecto del crédito destinado a los beneficiarios de una pensión no contributiva o universal al adulto mayor, Basavilbaso sostuvo que como la prestación es más grande, se puede pedir un préstamo mayor y puso como ejemplo que, quien pida 30.000 pesos a 36 meses, pagará una cuota mensual de unos 1.200 pesos.

Sobre este punto, Mario Quintana explicó que, en un principio, la tasa de los créditos de la Anses será del 24 por ciento anual, aunque aclaró que tendrá “una tendencia a la baja” en la medida que la inflación prevista para este año es varios puntos menor a la que se venía observando en los años anteriores.

“Muchas veces estos sectores no acceden al sistema bancario y están en sistemas ‘parabancarios’ pagando tasas absurdas, de usureros, de hasta el 200 por ciento anual. Esto implica una carga absolutamente insoportable e injusta para los sectores de menores ingresos”, aseveró Quintana, quien señaló que, producto de esa situación, “nació la idea de extender el programa que tan bien funciona para jubilados a beneficiarios de otros programas del Anses”.

En cuanto a los detalles operativos del crédito, la explicación corrió por cuenta del titular de la Anses, que indicó que el dinero se depositará a los cuatro días de la solicitud del crédito en la misma cuenta en la que los beneficiarios cobran la AUH o la pensión no contributiva.

Para solicitar el crédito, detalló, el interesado deberá pedir el turno a través de la página web de la Anses o llamando al teléfono 130 y, una vez otorgado el turno, “se elige el monto y cantidad de cuotas, se firma la solicitud y, a los cuatro días, tiene el dinero depositado”.

En el plano político legislativo, ambos recordaron inicialmente, la propuesta del gobierno era, a través de una ley, extender los créditos personales a través de la tarjeta Argenta, del Banco Nación, actualmente en vigencia para jubilados, a los beneficiarios de planes sociales y de pensiones no contributivas.

Sin embargo, esa iniciativa, que contaba ya con dictamen favorable de comisión en la Cámara alta fracasó cuando iba a ser considerada en el recinto ante el rechazo de la oposición, en su mayoría representada por el bloque del Frente para la Victoria-PJ, encabezada por Miguel Angel Pichetto.

En este sentido, Quintana lamentó que se haya “impuesto la agenda electoral” y consignó que, incluso, “se escuchó a algún legislador decir que no le podían dar un triunfo al gobierno en este momento”, en referencia al inicio de la campaña electoral de cara a las PASO, que definirán los candidatos que competirán las legislativas de octubre próximo.

“Hay actores del Senado que están en un proceso electoral y eso hace difícil conseguir los consensos”, declaró entonces Pichetto, en medio de cruces de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, e incluso en el seno del propio bloque peronista, a raíz de la inclusión de este proyecto en el temario de la sesión y de la polémica por la pretensión opositora de rechazar un DNU del Ejecutivo que anuló los reembolsos a los puertos patagónicos

En tanto, esta mañana, en declaraciones formuladas a Radio 10, el precandidato a diputado nacional del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli criticó el lanzamiento de esta línea de créditos para beneficiarios de la AUH y de pensiones no contributivas por entender que se trata de un intento del Gobierno de “ponerle un parche al ajuste” y cuestionó al oficialismo por anunciar medidas “que antes demonizaba”.

“Para ponerle parche al ajuste el Gobierno anuncia medidas que antes demonizaba y las llamaba populistas”, aseveró el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria en el 2015, ex gobernador bonaerense y ahora precandidato a diputado nacional por el frente encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

