La marcha federal finalizó con la advertencia de ir al paro si no cambian las políticas del Gobierno

La marcha federal realizada por diferentes centrales obreras, organizaciones sociales y políticas concluyó ayer en un acto en Plaza de Mayo, en donde los principales gremialistas Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) coincidieron en manifestar una advertencia al gobierno de Mauricio Macri sobre la realización de un paro general si no hay respuestas a los reclamos de “frenar los despidos, el tarifazo y el ajuste”.

Con una asistencia que colmó la Plaza de Mayo y las zonas aledañas, la marcha federal, que se inició en diferentes puntos del país el pasado miércoles, impulsada por las dos CTA junto con organizaciones sociales y políticas vinculadas al kirchnerismo y de izquierda, mostró a un sindicalismo que tiende a unirse en la protesta.

La movilización contó con el apoyo y participación de la Corriente Federal de los Trabajadores y algunos de la CGT, entre ellos Camioneros, Bancarios, la UOCRA capital y los trabajadores ladrilleros.

Desde un escenario que reunió a diversos referentes como el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Yasky cerró el acto con una frase contundente que marcó el espíritu de la movilización contra el Gobierno: “Hoy empezó la cuenta regresiva para realizar el paro nacional para decir hasta acá llegó el ajuste”.

Además, durante su discurso, el titular de la CTA de los Trabajadores manifestó que “todas las centrales obreras vamos a movilizar el día que se debata la audiencia pública sobre las tarifas del gas” y remató: “Vamos a dar batalla para que no haya ni un despido más”.

Sin dudarlo, el líder de la CTA kirchnerista y orador de cierre advirtió que “si no hay respuestas, si el Gobierno no escucha y da respuestas a los reclamos de los trabajadores, va a aumentar la conflictividad social y va a haber muchas congestiones de tránsito”, en referencia a una crítica a los medios de comunicación de como presentan la noticia de la marcha en contra del rumbo económico de la gestión de Macri.

En la misma sintonía, Micheli aseguró que “más temprano que tarde va a haber un paro nacional”, y remarcó que “o cambia la política económica o va a haber lucha con paro y movilizaciones en todo el país”.

Asimismo, el gremialista hizo referencia a declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que señaló ayer que la marcha tenía “tintes políticas e ideológicas”, y destacó: “Sí, señor Ministro, los trabajadores tenemos ideología, no somos un recurso humano como usted cree, no queremos ajuste, nuestra ideología es la lucha”.

En declaraciones a la prensa previo al acto, Pablo Moyano, acompañado por Facundo Moyano (empleados de peajes) y Víctor Santa Maria (Suterh), aseveró que “se va a consensuar un paro general” y pronosticó que hacia fin de año “se van a ir acrecentando las protestas callejeras”.

Otro de los puntos centrales para la construcción de futuras medidas de fuerza gremiales, según resaltaron los dirigentes, fue la “unidad de acción con sus diferencias” de todas las centrales obreras junto con el resto de las organizaciones sociales y políticas que conforman el campo popular.

En ese sentido, Micheli afirmó: “Hay que construir unidad con inteligencia y ayudando a nuestro pueblo. Da mucha esperanza y fuerza ver cómo nos ponemos de pie de esta forma. La diversidad nos tiene que dar la madurez suficiente, las diferencias las discutimos en la calle codo a codo” porque “o hay unidad y vencemos o hay desunión y nos derrotan”.

Además de los críticos discursos de los gremialistas de la CTA, en el acto central de cierre se pudieron observar carteles y banderas con leyendas críticas hacia el gobierno nacional y algunas a favor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este detalle marca que la marcha federal fue apoyada por todos los sectores que apoyan a la ex presidenta como La Cámpora, Tupac Amaru, Kolina, Nuevo Encuentro y, por eso, varios dirigentes kirchneristas estuvieron presentes en una tribuna al costado del escenario central, entre ellos: Daniel Scioli, Carlos Tomada, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Daniel Filmus, Amado Boudou y Martín Sabbatella.

Junto a la protesta por el aumento de tarifas de los servicios públicos y los despidos, la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, fue un punto recurrente en los discursos de los oradores y varios dirigentes se colgaron carteles con la foto de la diputada del Parlasur en reclamo de su “inmediata liberación”.

La finalización de la marcha federal en Plaza de Mayo, luego de dos días de movilizaciones, coincidió con un paro nacional de la mayoría de los sindicatos de los trabajadores de la educación.