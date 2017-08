La Feria del Libro realizó varios homenajes a los comprometidos a través del tiempo

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Intendente Lunghi en nombre del comité organizador, quien entre otros conceptos expresó: “Hemos recorrido un largo camino y lo decimos en plural porque tiene que ver con esa conexión íntima que propone el libro, es plural la sintonía entre el autor y el lector. Y es plural el heterogéneo público que desde hace catorce años convirtió a este Feria en el acontecimiento más importante del calendario cultural tandilense…”

“La Feria supo construir un evento con voz propia, tiene su pertenencia fuertemente arraigada en el escenario cultural local y también de la región. Por lo tanto podemos considerarla como un clásico que se instaló y continuará más allá de los gobiernos y las administraciones actuales. Es un mérito que ha observado el nacimiento de un árbol, creció desde el pie y ahora se exhibe vigoroso a los ojos de quienes lo plantaron y continuarán en el futuro y de los que tomarán la posta para cuidarlo como un patrimonio de todos”.

Finalmente afirmó que “a seis años del bicentenario de la ciudad, quisiera que este gestar libros tandilenses se convierta en uno de los grandes ejes rectores de esta Feria del Libro”.

Los reconocimientos

* Por los 20 años de la Librería Alfa, se reconoció la labor incansable a Fabiana Castaño y Alicia Laco.

* Por los 14 años de trabajo en la Feria al historiador, periodista y escritor Néstor Dipaola, quien fiel a su estilo expresó de manera amena a “la cantidad de nuevas actividades que tiene en la actualidad, soy el tipo de jubilado desorientado que pensó que le sobraría el tiempo de tal manera que puede agarrar cualquier cosa. Y de un día para otro me encontré que me levanto a las siete de la mañana y terminando a las once de la noche. Soy el típico jubilado desorientado que agarra todo… pero bueno si este reconocimiento me lo están entregando esta noche debe ser porque se han acordado que alguna cosita hemos hecho”.

* A Teresita Valdettaro de la Fundación El Libro, por el trabajo constante y difusión del trabajo literario.

El final y después

Seguidamente se vivió un lindísimo momento artístico con la actuación de Nelson Castro y los Estudiantes de Dixieland. Luego se realizó el corte de cintas, pasando autoridades y público luego a recorrer los pasillos de la Feria que se vivirá con presentaciones y atracciones culturales hasta el próximo domingo. Se recuerda que el horario es de 16 a 22, con entrada libre y gratuita.

La programación de hoy

SALON DE LOS ESPEJOS

17: Brisas con palabras. Taller de lectura para niños (a partir de 7 años). Coordinan Rocío Carreira, Rosana Goyeneche, Valeria Rabal y Silvina Guaita. Invita Sala Abierta de Lectura de Tandil.

20: Leyendas nuestras. Libro desplegable en forma de cubo con leyendas de Tandil. IPAT N°4 Escultor Carlos Alfonso Allende. Presentan profesores Sergio Ricupero y Sabrina Canciani, con estudiantes de 2° año.

Sala A

16: Condimentos, de María de la Paz Carrillo. Presenta Cristina Domenech.

17: Rescatar a Pablo, de Claudia Salandra. Presenta Emilio Martínez.

18: Historias de sexo y de demonios, de Giancarlo Asero. Presenta Editorial Azul.

19: Avis en el corazón del tiempo, de Ana Caliyuri. Presentan Patricia Ratto y Gisela Giamberardino.

20: Peces en el agua, de Ana Caliyuri y Olga Echeverría. Presenta Lucía Carattoli.

21: El pueblo de los sapos, de Nilda Angeli (UN Lanús). Presenta Claudia Castro

Sala B

18: Se quemará mirando al sol. Los pasos de Spinetta en 1973, charla a cargo de Sergio Pujol. Actividad organizada por Programa Universo en las Artes y las Letras, de la Secretaría de Extensión de la Unicén.

19: Acambuco, de Goyo Schang. Presenta María Molina. Acompaña Oscar Tavano (música instrumental).

20: Discépolo, una biografía argentina, de Sergio Pujol. Presenta Néstor Dipaola.