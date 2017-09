La ciudad será sede de un seminario enfocado en mejorar la calidad en la producción agroindustrial

El jueves 14 y viernes 15 próximos Tandil será sede del Seminario Agregado de Valor en la Producción Agroindustrial, una jornada para promover la implementación de la calidad en la cadena productiva y difundir las ventajas de la Evaluación de la Conformidad.

El evento, organizado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires junto a la Cámara Argentina de Certificadoras (Cacer), con el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, está destinado a productores, empresarios, universidades, cámaras empresarias, sociedades rurales, laboratorios y actores protagonistas del sector agroindustrial.

El primer día se realizará un seminario en la Municipalidad, que contará con la presencia del intendente Miguel Lunghi, el ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquis y, entre sus panelistas, con destacadas personalidades internacionales, como el presidente de la Interamerican Accreditation Cooperation, empresas internacionales e importantes profesionales del ámbito nacional.

Las temáticas que se desarrollarán serán: herramientas para la calidad, productividad y competitividad; prospectiva de los mercados internacionales de alimentos; armonización de normas técnicas para el acceso a los mercados; comercio internacional y las normas de la OMC; y desarrollo sustentable e integración.

En el marco del encuentro, además, se realizará el lanzamiento del Programa de Infraestructura de la Calidad, una iniciativa que lleva adelante Cacer y que busca promover la cultura de la calidad. Con este fin, se firmará un convenio de colaboración mutua con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, coorganizador del seminario, para seguir generando proyectos en un futuro próximo.

A su vez, se está trabajando junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se encargará del seguimiento técnico para dar continuidad al trabajo con los productores de la zona.

En la oportunidad, se firmará también un convenio con el Banco de la Nación Argentina, uno de los sponsors principales del seminario, para facilitar el acceso al financiamiento a través de un certificado de elegibilidad para la competitividad.

Durante el segundo día se realizarán talleres que fueron diseñados especialmente para productores locales, en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Puntualmente, se trabajará sobre la implementación de la calidad en la producción porcina, ganadera y lechera. También se realizará un taller especial sobre energías renovables y otro de financiamiento, en el cual el Banco de la Nación Argentina y bancos privados presentarán herramientas de financiamiento diseñadas para facilitar el acceso a créditos para productores que implementen sistemas de calidad.

La mejora

de la calidad

En conferencia de prensa, el presidente de Cacer Luis Puga; el vicepresidente Pedro Landa; el director de Asuntos Agropecuarios del Municipio Francisco Gándara; y la secretaria de Vinculación de la Facultad de Ciencias Veterinarias Cecilia Andere, brindaron detalles del evento y convocaron a todos los actores involucrados en la cadena productiva a participar.

En principio, Gándara resaltó que “la producción agroindustrial no solo es el agregado de valor a través de dinero, sino también de las buenas prácticas, es decir, de la capacitación para saber cómo se puede mejorar la calidad a través de ciertas normas”.

Seguidamente, Puga explicó que “vender la calidad es muy difícil porque es algo que no se ve, pero sí se ve cuando no está. La calidad es la certificación del agregado de valor y la nueva tecnología del mundo. El que no tiene calidad, no entra al mundo y se va del mundo”.

En ese sentido, remarcó que “hay tres `in´, que ninguna de ellas es inversión y las tres tienen que ver con lo que es el mundo y hacia dónde vamos: innovación, integración e inclusión”.

Anunció entonces que el seminario que se realizará en Tandil será el puntapié inicial de una serie de encuentros que se desarrollarán de aquí en adelante con el objetivo de darle continuidad a la temática. “Hoy la calidad es la nueva tecnología del agregado de valor y si no entendemos esto, mal vamos”, advirtió.

Por su parte, Landa consideró que el evento será “una oportunidad muy importante para que todos los que integramos la cadena productiva estemos presentes y también digamos qué necesitamos porque si no estamos, no somos escuchados”.

Por último, desde la Unicén, Andere agradeció la convocatoria a participar del encuentro y coincidió en que servirá para seguir trabajando desde la formación, sensibilización y capacitación, en la mejora de la calidad, el agregado de valor y la competitividad.

Más información



La entrada al seminario será gratuita, con cupos limitados. Los interesados en obtener más información pueden ingresar a la web de Cacer (www.cacer.org.ar) o escribir a seminario2017@cacer.org.ar.

Acompañan el desarrollo del evento el Municipio de Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenas Aires y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenas Aires, y lo patrocinan el Banco de la Nación Argentina, Provincia Net, el Banco Galicia, y San Martín, Suárez y Asociados.