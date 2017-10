Independiente y Grupo, en el inicio de los cruces

Independiente y Grupo Universitario se enfrentarán hoy en el estadio Agustín Francisco Berroeta, dando inicio a la tercera fase del torneo de la Unión Regional Deportiva.

El partido se jugará desde las 20.30 y será el primer cruce clasificatorio hacia cuartos de final en este tramo del campeonato. Como ninguno de los dos equipos avanzó al torneo Mayor en las rondas anteriores, el que pierda hoy se despedirá de la temporada.

Como en todos los partidos de la tercera fase, en caso de empate se recurrirá a tiros desde el punto del penal.

Asimismo, también hoy, se cerrará la zona A del Repechaje. Será a través del partido entre Juventud Agraria (1 punto) y Alumni (6), pendiente de la cuarta fecha (por la inundación que afectó a Rauch) y que llamativamente no fue programado con anterioridad. Se jugará en el estadio San Martín, desde las 21, y definirá un clasificado. Será Alumni en caso de ganar, o Villa Aguirre (9) en caso de registrarse otro resultado. Cualquiera de los dos será adversario de Excursionistas, el próximo lunes, día en que se aprovechará el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El resto de la programación en octavos de final de la tercera fase:

Sábado, cancha de Velense:

Velense vs. Ateneo Estrada de Ayacucho, a las 16.

Sábado, cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Argentino de Benito Juárez, a las 16.30.

Domingo, cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Unión y Progreso, a las 16.

Domingo, cancha de La Movediza:

Santamarina vs. Deportivo Tandil, a las 16.

Lunes, cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Juarense, a las 14.

Excursionistas vs. Villa Aguirre o Alumni, a las 16.

Lunes, cancha de Gimnasia:

Gimnasia vs. Sarmiento de Ayacucho, a las 16.

En todos los casos, de haber empate se recurrirá a la definición con tiros desde el punto del penal.

El objetivo de la tercera fase es clasificar un equipo para el torneo Mayor, en el que ya tienen su lugar Velense, Gimnasia y Excursionistas. Si lo consigue alguno de ellos, evitará las semifinales del Mayor y en consecuencia será finalista de la temporada.