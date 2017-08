Hoy cumple 96 años Liri Baretta

La encontramos tocando su teclado con mucho entusiasmo. Cuando termina el tema nos dice al oído “Son muchos años los que tengo y a veces pienso que Dios se tendría que acordar de mí”. Sonreímos a la mujer que nos sonríe. Sabe que le vamos a decir que está genial y que nos sorprende la agilidad y destreza con que sus manos se desplazan sobre el piano. Se lo decimos porque es verdad. Claro, sus cumpleaños anteriores han sido diferentes, acompañada a veces hasta por el intendente Lunghi o los murgueros famosos de Dardo Casal. Ella está acostumbrada a los cumpleaños multitudinarios, con su familia, vecinos de la barriada y amigos. Liri es una de las músicas más conocida de la ciudad, cientos de alumnos pasaron por su conservatorio y los hijos de aquellos alumnos y hasta algún nieto que otro. Hoy, ya alejada de la enseñanza continúa haciendo música para su audiencia, un poco más acotada, que la aplaude con ganas y le pide un tema más.

No está muy convencida de vivir en un geriátrico; sin embargo cuando toca las teclas del piano se olvida de todo. Y no es porque le falle la memoria sino que se involucra con la música de tal manera que todo el entorno desaparece.

“Mañana (por hoy) es mi cumpleaños, los 96 años llegaron ¿No te parece que son muchos?” Insistimos que no porque todavía tiene mucho para dar. Ella se queja de que al teclado habría que hacerle un arreglito –y es verdad lo constatamos-, sus hijos Eduardo y Daniel prometen arreglarlo y les decimos que volveremos porque hay valses que todavía no tocó. Porque hay dos teclas remisas.

Liri hoy cumple 96 años, la Liri de Tandil y de todas las manifestaciones artísticas, la del teatro Parroquial… Hoy vendrán familiares y amigos al quincho del lugar para agasajarla como se merece. A ella le gusta estar con gente, charlar y hacer música. Nos despide con Cielito lindo, cantamos el estribillo a dúo y la audiencia aplaude. A Liri se le humedecen los ojos y a nosotros también mientras le deseamos feliz cumpleaños.

¡Felicidades Liri querida!