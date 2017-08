Hay ocho millones de hectáreas afectadas por el agua en la provincia, según CARBAP

Según la entidad que agrupa a los ruralistas bonaerenses y pampeanos las inundaciones generaron pérdidas de hacienda y ganado y se traducirán en falta de carne.

Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires afectan a unas ocho millones de hectáreas, con pérdidas importantes de hacienda y ganado para los productores, lo que que provocará faltante de carne en marzo próximo, dijo este miércoles el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Miguel Matías De Velazco.”Hay cinco millones y medio de hectáreas inundadas y dos millones y medio afectadas a las cuales no se puede llegar, no hay piso, no se puede trabajar como consecuencia de napas altas”, explicó De Velazco a Télam Radio.

“Es una situación muy mala para la Argentina y los productores de las localidades del interior”, consideró el dirigente agrario, que advirtió que “el daño económico es muy grande porque es una zona productiva muy buena donde se produce soja, maíz, girasol y donde hay hacienda; esas producciones se van haber afectadas”.

El titular de CARBAP dijo también que “debe intervenir el Estado como moderador, facilitador y ordenador de la tarea porque siempre hay problemas” y puntualizó que las obras para evitar nuevas inundaciones están planeadas y, pese a que llevarán años, hay voluntad de ejecutarlas, pero sólo se pueden realizar cuando baje el agua.

Fuente. Télam