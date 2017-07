Gran preocupación de propietarios, productores y contratistas por los campos inundados de la región

Los propietarios de campos de Rauch junto a productores agropecuarios y contratistas de esa localidad expresaron su preocupación al comprobar que parte de sus males podría ser aliviada de no mediar la intervención del hombre o hidráulica.

Los cientos de milímetros de agua caídos entre los meses de abril, mayo y junio dejaron anegados a muchos campos de la zona, hicieron desbordar los canales y reflotaron viejos y repetidos problemas ( falta de infraestructura, de mantenimiento, de limpieza, entre otros).

Tanto en Rauch, como en Tandil, y en otras localidades vecinas, la actividad y la preocupación en las Sociedades Rurales es intensa y sin descanso.

LA CULPA ES DE TANDIL



Los productores agropecuarios de Rauch que se autoconvocaron, afirmaron que “el gran mal para nosotros tiene su origen en Tandil. Toda el agua que cae allá se desplaza hacia estos campos. No hay dique de contención, no hay represa alguna. Encima, nosotros estamos a una altura menor en casi 100 metros y después el declive no es tal, por lo cual el agua tarda en irse”.

Sin embargo, la bronca se hizo visible cuando alguien que atinó a salir ayer por el bordo del canal 12, no sin asumir el riesgo que ello implica, al llegar a la ruta 29 pudo comprobar que allí se encontraba la probable respuesta a tanto problema hídrico.

¿ O LA CULPA ES DE HIDRAULICA?

Lo cierto es que el encargado del campo de la zona pudo comprobar que las anchas compuertas del canal 9 que se hallan entre Casalins y Gral. Belgrano cerca de la ruta 29 están cerradas completamente. El canal 9 se forma de la confluencia de los canales 11 y 12 y tiene el doble de ancho – y por lógica de cauce – que los otros.

“El agua es tanta, que se provocan olas, y pasa por encima de las compuertas en forma de cascada, pero del otro lado hay un metro o un metro y medio menos de altura de agua. El agua de nuestros campos no pasa sino que rebota. Así es fácil para ellos, entonces , salvarse. Por eso queremos denunciar que todo esto es culpa de Hidráulica de la provincia, que no se preocupa por nosotros o que de alguna manera , si sabe esto que pasa, hace la vista gorda. La otra alternativa es que el canalero, que desde hace años está afincado en esa zona, tenga indicaciones para clausurar la compuerta cuando el canal lleva mucha agua y no alcanza a salir para la bahía. Pero esa claramente es una jugada que nos perjudica a todos los productores de Rauch. No puede ser que Hidráulica no se ocupe de esta cuestión. Nosotros estamos con campos totalmente anegados, con vacas que se nos mueren, para colmo en plena parición y con un altísimo índice de mortalidad de terneros. En esto también responsabilizamos a los funcionarios de la Municipalidad de Rauch, que deben ponerse los pantalones largos y pelear por quienes estamos en el partido. Con el intendente no hemos podido hablar, pero seguramente ya debe estar enterado porque nos hemos comunicado con el Escribano Mauricio Esponda, que es el presidente del Concejo Deliberante, y con Mariano Alonso, titular de Obras Públicas”, señaló.

Los vecinos del campo aseguraron también: “Nuestro diálogo con los colegas de Pila y Casalins siempre ha sido fluído y constante, porque nos aquejan los mismos problemas. Inclusive las Sociedades Rurales son amigas, pero esta vez no podemos apoyar una medida que a ellos les ayuda pero que a nosotros nos perjudica enormemente”

“NOS DICEN QUE ECHARON A CASI TODOS LOS CANALEROS”



En otro tramo de la entrevista, los vecinos manifestaron: “La verdad es que nos sentimos como que estamos a la buena de Dios. Nadie se preocupa por nosotros. Y lo de Hidráulica es más que preocupante. No tenemos datos certeros, pero las versiones que circulan con gran fuerza por acá indican que tras las inundaciones graves del 80, despidieron a casi todos los canaleros, quedando solamente cinco en toda la provincia. No podemos dar esto como verdadero, pero tenemos gran preocupación porque de ser así, también puede ser cierto que las compuertas se manejen a total discreción de los dueños de campos del otro lado de la ruta 29. Y de esa manera las aguas siempre van a estar contenidas y quedarán retenidas de nuestro lado”.

“Necesitamos urgentísimo que alguien se ocupe y dé la cara. Y que la Sociedad Rural y la Municipalidad de Rauch trabajen de manera conjunta, hablen con quien tengan que hablar de Hidráulica y de la gobernación para que en épocas de lluvias e inundación dejen abiertas las compuertas”, resaltó.

“Acá 24 horas significan mucho dinero y animales muertos. Y tampoco estamos tan de acuerdo con la decisión del municipio de Rauch de limpiar el canal aguas arriba porque el agua va a llegar más rápido y a más velocidad. Eso tiene que hacerse de manera conjunta y consensuada con Hidráulica, pero arrancar de aguas abajo, desde la bahía. Nosotros apostamos a que de una vez por todas se empiece con las tareas que prometieron un gobierno tras otro. Hay millones de pesos que se pierden por no hacerse trabajos con seriedad y responsabilidad”, finalizó.