Felicitas: La tandilense que protagonizará un programa de TV en Italia

Donnaventura, un programa de la tv italiana que se emite por “Rete 4”, uno de los canales que pertenece a la firma Mediaset Italia, propone a seis chicas recorrer el mundo mientras hacen reportajes, toman fotos y son protagonistas de videos. El formato tiene por objetivo exponer en la pantalla italiana diferentes culturas, curiosidades y la historia de los países que visitan. La primera edición fue en 1998, cuando seis mujeres emprendieron un viaje hasta Libia para conocer el majestuoso desierto del Sahara. Al parecer, la propuesta resultó muy atractiva, por lo que el programa no paró de emitirse y renovarse año a año. Incluso, en 2003 Donnavventura pisó suelo argentino y recorrió el país, para luego desembarcar en Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Diecinueve años más tarde del inicio, Felicitas comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida y lo describe como “un sueño”.

Todo comenzó con la crisis económica de 2001, que obligó a la familia Keegan a abandonar Tandil y buscar otro lugar para asentarse. Fue así como en 2003, junto a sus padres y sus dos hermanos menores, se mudó a Australia, aunque luego las condiciones indicaron que Italia sería el lugar definitivo. Motivada por su mamá, quien le insistió por varios años a anotarse y probar la experiencia, finalmente se decidió. Luego de transitar exigentes etapas de selección, sólo seis fueron escogidas, entre 260.000 chicas inscritas.

Sin duda, Felicitas es una chica que conoce el mundo, se adapta a la urbe y a la selva, a la playa y a la montaña, como lo demuestra en las fotos que retratan cada uno de los destinos visitados, por lo que insertarse en entornos desconocidos será una oportunidad más. Después de bastante titubeo hasta tomar la decisión de inscribirse, debió aguardar hasta la decisión final del jurado con una ansiedad inmensa a cuestas, la cual resultó increíble que finalmente su deseo fuera a hacerse realidad. “Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer y, en realidad, hasta que no dieron la conferencia de prensa presentando las nuevas ‘Donnavventura’ todavía no lo creía”, admitió.

Entusiasmada por su participación, deberá darle un descanso a los libros de Relaciones Públicas y Marketing, carrera que estudia en la IULM, en Milán, para emprender su recorrido por Etiopia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Sri Lanka y Maldivas. Es díficil negarse a semejante invitación, aunque ello requiera la suspensión de los estudios universitarios sólo por un tiempo. El viaje comenzará el 5 de septiembre y se extenderá hasta los primeros días de diciembre, para luego emitirse en 2018 por la pantalla europea.

Más allá de cualquier cualidad física requerida para convertirse en una Donnavventura, Felicitas considera que es fundamental ser una persona muy simple, sonreir siempre y tener capacidad de adaptación para no protestar ante las adversidades que se presenten o, simplemente se enfrente a condiciones de vida opuestas a las acostumbradas. Eso sí, por sobre todo, hay que ser muy fuerte, física y espiritualmente.

A pesar de que falta más de un mes para comenzar, la aventura ya comenzó y asegura que le cambió la vida. Describe que pasó de ser una persona entre la multitud, a ser reconocida por la gente. “La experiencia por ahora es increíble. Enseguida me dieron una camioneta de Donnavventura para andar por mi ciudad. Estoy viviendo un sueño”, confesó y, aunque la entrevista realizada por eleco.com.ar fue por chat, la emoción y entusiasmo es evidente. Sin embargo, a pesar de tener una felicidad infinita por haber obtenido esta oportunidad, lamenta no poder compartirlo abiertamente, ya que afirma que en Italia las personas suelen ser muy envidiosas y, por lo tanto, no comparten su alegría, sino todo lo contrario. Es por eso que pocos lo saben, aunque el vehículo provisto por el programa televisivo que conduce la delata.

Las expectativas son inmensas y la incertidumbre de qué es lo que le espera a lo largo de todo el recorrido también. Uno de los principales desafíos que propone el programa televisivo es cortar con todo tipo de rutina, tanto a las ‘conductoras’ como a los espectadores para llevarlos a otros territorios. “Creo que hoy miramos el mundo a través del teléfono, pero nosotras no lo vamos a tener y esto es lo que más voy a apreciar. Quiero olvidarme de mi mundo por unos meses. Vamos a vivir en un mundo paralelo y no va a ser fácil”, advirtió. Aunque sabe que la vida de su familia continuará de manera habitual, a pesar de que ella esté vivienda la aventura de su vida.

Por el momento su ritmo de vida permanece normal, sin cambios, pero advierte: “¡Seguro que cuando vuelva del viaje va a cambiar, y no veo la hora!”. Ciertamente que así será.