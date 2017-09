Una vecina envió esta foto, tomada en Mitre casi esquina Alem, acompañada del siguiente texto: “¿ Está permitida la tracción a sangre en Tandil?. Creo que no. Ví esto, saqué la foto con mi celular y juro que me pregunté más de una vez si debía mandarla o no al diario. Por supuesto que prefiero a quien se gana el centavo con su trabajo , que no deja de ser digno por usar un caballo, a quien opta por la fácil: salir a delinquir.

Es verdad que quien usa un carro de este tipo de mil amores andaría en una camioneta si la tuviese, pero también pienso en ese pobre animal, arrastrando semejante peso, y caminando con esfuerzo sobre adoquines.

¿Cómo hay que hacer para que ese hombre no se quede sin el que seguramente será su único medio de transporte, y a la vez para que se termine con el maltrato – porque eso es – a los animales?

Me dolió ver a ese pobre caballo.

Y me dolería mucho saber que si se lo quitan, quizás se quede ese señor sin el pan de cada día…”