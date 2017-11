En el Día Mundial de la diabetes, los controles son clave para detectarla

Señaló que existen dos tipos de diabetes, la que sufren aquellos desde el nacimiento, mientras que la diabetes 2 está relacionada con las personas que tienen sobrepeso u obesidad. En estos últimos casos, hay una resistencia a la insulina, lo que ocasiona que la fabricada por el páncreas no logra cumplir su función, o no es suficiente.

Mencionó que una vez que la diabetes es descubierta, en general la persona no se cura, pero puede vivir recuperada, al mismo tiempo que debe seguir una dieta baja en hidratos de carbono y grasas. En esta instancia, se intenta que el plan de alimentación ayude al paciente a no sufrir las consecuencias de la diabetes, las cuales no se reducen a la presencia del azúcar alta en sangre, sino de lo que ello ocasiona. Ello trae problemas en la circulación sanguínea y afecta la retina, el corazón, la irrigación de miembros inferiores y el riñón.

Del 10% de la población que se presume que sufre la afección, aseguró que la cifra es mayor, ya que hay mucha gente no se realiza los controles necesarios para detectarla de manera temprana y sólo se la identifica luego de encontrarse en una instancia avanzada.

Recomendó prestar atención si se bebe mucho líquido y se siente gran necesidad de orinar, principalmente de noche. Incluso, se debe prestar atención si se detecta hiperfagia, es decir, siente hambre todo el tiempo y prefiere alimentos dulces, con hidratos de carbono, y nunca se sacian.

Cómo prevenirla

El Ministerio de Salud brinda una serie de consejos para prevenir la enfermedad, que incluyen cambios en la alimentación y en los hábitos.

En cuanto a las comidas: aumentar el consumo de frutas y verduras y evitar los alimentos con alto contenido de sodio. También consumir carne no más de cinco veces a la semana. Además, realizar seis comidas diarias (las cuatro principales más dos colaciones. También evitar el cigarrillo y sumar, al menos, 30 minutos diarios de actividad física.