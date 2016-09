El juez Arias aclaró que “no se avaló el aumento de tarifas” con el fallo de la Corte

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, habló con “Tandil Despierta” y aseguró que el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el aumento de la tarifa de luz “no avaló el incremento”.

“Hubo una una maniobra premeditada, una operación mediática, eso es lo que advierto. La mayoría de los medios reflejaron un contenido distinto al fallo de la Corte“, dijo Arias y añadió: “La mayoría de los medios dijeron que habilitaron el aumento, esto no es cierto. Alguien estuvo orquestando una maniobra de prensa a favor de las empresas y siempre en contra de los usuarios”.

El magistrado explicó que “en su momento mi fallo anuló el aumento de tarifas en la zona del interior de la Provincia, excluyendo a Edenor y Edesur; este fallo fue anulado por la Cámara por cuestiones procesales y ahora hay que volver a dictar sentencia y no está vigente mi fallo. Luego la Cámara Federal de La Plata suspendió el aumento para la zona de Edenor y Edesur. La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de Edenor y Edesur; todo el territorio estaría habilitado ya que era revocado ese fallo y el mío no estaba vigente. Pero lo que si está vigente, y para todo el país, es el fallo de la jueza Martina Forns. La Corte se lo devolvió pero no fue revocado, esa medida está vigente para todo el país“.

Arias consideró que “las distribuidoras y cooperativas están fuera de la ley y abaladas por el poder político y grandes medios de comunicación porque no cumplen el fallo de la jueza Forns”.

“El fallo de la corte fue un disparate, una verdadera vergüenza“, dijo y agregó que “no leyeron el expediente en la Corte; porque omitieron a la Unión de Usuarios y Consumidores”.