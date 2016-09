El director ejecutivo del INET busca canalizar en la educación las demandas del mundo laboral

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gabriel Sánchez Zinny, enfatizó la necesidad de abrir el diálogo entre la educación y el ámbito productivo, y entre todos los niveles del gobierno, para preparar a los jóvenes de cara a las demandas del mundo del trabajo. El funcionario, que trabaja bajo la órbita del ministro de Educación Esteban Bullrich, anunció que ofrecerán cursos para continuar la formación de los egresados de los niveles secundario, terciario y universitario.

De visita en los estudios de la radio de El Eco, Tandil FM 104.1, Sánchez Zinny explicó que “el INET es el que regula, homologa y, en parte, financia la educación técnico-profesional en la Argentina, que es una de las prioridades que estableció mi jefe, Esteban Bullrich, dentro del ministerio”.

Ratificó que el Ministerio impulsa la educación para el trabajo y “a través del INET es donde estamos canalizando esa vinculación de la educación técnico-profesional pero también del resto de la educación con el mundo laboral y con el mundo socioproductivo”.

EscuelAgro,

un ejemplo



En esa línea, el director del INET indicó que diseñó, junto a Victoria Zorraquín (directora de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales del Ministerio de Agroindustria de la Nación), la iniciativa EscuelAgro.

La idea es “vincular a las escuelas agrotécnicas, que son alrededor de 500 en la Argentina, con el mundo socioproductivo. En general, la educación va por un lado y el mundo del trabajo va por el otro. No hablamos, no nos comunicamos, no le preguntamos al mundo del trabajo qué capacidades y habilidades demanda. El mundo del trabajo tampoco le pregunta a la escuela cómo puede interactuar, por hacer prácticas profesionalizantes, cómo puede involucrarse”.

Tras ese diagnóstico, sostuvo que “desarrollamos esta actividad para que ese diálogo pase. Entonces este fue el sexto, que lo hicimos en Balcarce, donde se reunieron escuelas agrotécnicas de la zona con productores, el INTA, el Conicet, con la provincia de Buenos Aires y el Municipio”.

Como otro punto, marcó que “no solo tiene que hablar la educación con el mundo del trabajo sino que tienen que hablar más entre los diferentes niveles de gobierno. A nivel nacional hay un Ministerio de Agroindustria y un Ministerio de Educación, también hay a nivel provincial y en muchos municipios también hay gente encargada de educación y del mundo del trabajo. Entonces nos parece importante trabajar los tres niveles de gobierno, pero también en esta interacción entre educación y trabajo”.

Cambios

rápidos

Durante la entrevista en el piso del programa “Revillo de vuelta”, Sánchez Zinny consideró que “están los ámbitos institucionales armados, está el espacio para tener esta interacción y no pasa. A uno le queda claro que educa para vivir en comunidad, para ser buenos ciudadanos en los valores, para vivir en democracia, pero una parte de la educación es para el trabajo. Nos parece bueno desde el INET impulsar esa parte de la educación, relacionarla con el mundo del trabajo”.

Agregó que el ámbito laboral “ha cambiado tan rápido. Hoy se parece poco, en muchos aspectos, a lo que era hace 20 años, cuando éramos chicos. Hoy más del 70 por ciento de los empleados requiere algún uso de tecnología, trabaje uno en una cafetería o haciendo biotecnología”.

Citó que un estudio de Naciones Unidas que indicó que 65 por ciento de los puestos de trabajo de un chico que hoy empieza en primaria no van a existir cuando termine su secundario. “Nos parece importante desde la educación acercarnos a esos cambios porque las capacidades y habilidades que tenemos que enseñar a los chicos en la escuela técnica superior van a ser esas”, dijo.

Destacó que “las habilidades blandas son mucho más fuertes, el trabajo en equipo es bien importante, aprender a aprender. Entonces cómo hacemos para desde la educación entender el desafío que se viene desde el mundo laboral y poder transmitirla a los docentes y también a los alumnos”.

Más emprendedores

Al analizar las transformaciones, el funcionario del Ministerio de Educación describió que “antes había una especie de relación implícita entre el mundo laboral, donde uno entregaba su capacidad de trabajo a cambio de una remuneración, un seguro de salud y social, y se trabajaba 30 años en la misma institución. Casi un tercio de la fuerza laboral en los países desarrollados hoy es móvil, no trabaja en relación de dependencia; trabaja ofreciendo su conocimiento desde su casa, de un café, desde su propia institución. Hay muchas más posibilidades de ser emprendedor porque uno puede ofrecer su conocimiento. Hay mucha más posibilidad para que los jóvenes sean emprendedores, basados en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos”.

Para Gabriel Sánchez Zinny, “hoy una educación formal, sea secundaria, sea terciaria, sea universidad, ya no es suficiente” y evaluó que “son tan rápidos los cambios que está generando la tecnología en cualquier sector que hay que seguir preparándose toda la vida”.

Por último, anunció que “desde el INET estamos promoviendo mucho todo lo que tiene que ver con la formación profesional, para que los jóvenes y los jóvenes adultos puedan tomar cursos de tres meses o dos meses, quinientas o seiscientas horas, para seguir actualizándose y profesionalizándose en lo que aprendieron”.