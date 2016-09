El Cónsul de Paraguay dijo que no acompañan la ilegalidad

Edilberto Cantero, Cónsul de Paraguay, se reunió esta mañana con el intendente Lunghi para tratar de encontrar una solución frente a la ocupación que están llevando adelante familias de nacionalidad paraguaya. Cantero señaló que su visita se debió a una comunicación de Lunghi con el embajador de Paraguay, con el propósito de transmitir la preocupacion del embajador. Afirmó que la embajada y el consulado no comparten ni apoyan la acción ilegal en un terreno de un país ajeno que les da trabajo y cobijo. Además, valoró la predisposición de la Municipalidad de acompañarlos y no tener intenciones de violentar la situación. Asimismo, comentó que el intendente mencionó estar obligado a conseguir primeramente un terreno a un tandilense, no a alguien que no es del país. Respecto a la posibilidad de desalojo mencionó: “Ojalá no lleguemos a eso”, ya que su objetivo será “trabajar para encontrar la solución más pacífica posible”.