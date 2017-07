El Bulevar, líderes en aberturas, celebra su 20 aniversario

A 20 años de sus inicios, uno de los Titulares de El Bulevar Aberturas, Oscar Sabino Hijo, nos cuenta el camino recorrido en estas dos décadas. Constancia, tenacidad, excelencia y clara visión son algunas de los pilares del recorrido. Y para el futuro ya se identifican nuevos desafíos.

En su 20 aniversario, Oscar Sabino Hijo, uno de los propietarios de El Bulevar Aberturas, recuerda ese 17 de julio de 1997, día en que abrieron sus puertas al público por primera vez.

El Titular rememora ese momento como el inicio de un camino que nunca imaginaron recorrer: el negocio familiar que había comenzado como un punto de re venta de aberturas estándares, iba a evolucionar al ritmo del mercado y de las necesidades y demandas más exigentes.

Oscar nos relata ese transitar, que mantiene denominadores comunes en todos sus momentos, y con el foco siempre puesto en la mejora y la evolución en la calidad de los productos ofrecidos, cuestión que se corresponden con la personalidad de quienes componen la Dirección de la empresa.

La pasión por lo que uno hace, parece marcar la diferencia. Y este es un caso concreto. El Titular nos cuenta acerca de los comienzos: “empezamos comercializando carpintería estándar, de madera y chapa, porque era lo que en ese momento se vendía. La idea inicial fue vender algo y el rubro nos resultaba cómodo, porque mi papá era constructor y yo estaba formándome como técnico, lo que me llevó luego a incursionar en la fabricación de nuestra propia carpintería, pues mi inquietud y curiosidad de ver cómo podíamos hacer lo que comprábamos hecho, nos convirtió en fabricantes. Y en este transitar yo fui descubriendo una vocación.”

El Titular de la firma, quien comparte ese lugar junto a su hermana, Silvia Sabino, y a su padre, Oscar Sabino, hace manifiestas sus ganas por seguir en ese camino de constante mejora y perfeccionamiento, y al respecto dice que en este ramo no hay muchas chances. “De mis visitas a las ferias más representativas del sector me he llevado esa impresión: estamos en un rubro donde uno tiene que avanzar todo el tiempo para estar a tono con las necesidades del mercado y con los últimos avances en la materia. Todo ocurre a una velocidad que a nosotros nos obliga a evolucionar constantemente.”

Lo cierto es que el negocio familiar que había comenzado como un punto de re venta de aberturas estándares fue modificando su concepto, primero con la incorporación de la fábrica de aberturas de madera y chapa, y luego con la incorporación del taller de aberturas de aluminio. “El aluminio llega a nuestra ciudad de la mano de la gente que venía de Buenos Aires a instalarse. Ellos aceleraron algo que estaba ocurriendo aquí, pero más lentamente.”

Sin embargo, hay un punto de inflexión en esta historia, que marca un antes y un después, y que Oscar Sabino Hijo lo identifica con su visita a Schüco Argentina y Schüco Alemania. Es ahí donde la empresa toma un rumbo obligado hacia la excelencia. “Cuando conocí la empresa y vi lo que hacían, me di cuenta que por allí era el camino. Ellos son fabricantes de aberturas de PVC de alta prestación, y son referentes en nuestro rubro. La realidad es que cuando visitamos por primera vez Schüco, quedamos impactados. Y salimos de ahí con la decisión tomada.”

Fue en ese momento que la empresa incorpora la fábrica de aberturas de PVC bajo la representación de la firma alemana, y con ella, la producción de termo paneles (doble vidriados), al mismo tiempo que se dejaba de fabricar las aberturas de madera y chapa, por obsolescencia. En simultáneo la empresa familiar se ve obligada a profesionalizarse, en todas sus áreas, tanto en materia de atención hacia una más técnica, como en los procesos de producción.

Oscar remarca también la importancia de su recurso humano, quien se fue desarrollando a medida que el negocio crecía y evolucionaba. “Siempre hemos tenido personas valiosas, que se han esmerado por responder a cada instancia y momento del negocio. Y eso lo apreciamos mucho: su desarrollo junto al de la empresa. Siempre hemos tratado de darles las oportunidades que cada uno precisaba, y creo que en muchos casos lo hemos logrado.”

Más adelante vendría otro desafío, hoy concretado. Al respecto, nos contaba Oscar: “empezamos a pensar en un lugar propio y unificado, donde pudiéramos tener los talleres y el punto de venta en un mismo lugar. Y fue a partir de ese proyecto que fue tomando forma, que primero adquirimos el lote, y luego de apoco construimos lo que hoy es nuestro lugar, y donde la gente que nos visita no sólo puede comprar nuestras aberturas, sino que además puede ver cómo se fabrican.”

De cara al futuro, el Titular de la empresa nos cuenta que hay muchos proyectos con miras de concreción. En este momento están incorporando tecnología y nuevas maquinarias a los talleres, lo que va a acelerar la producción para poder responder más rápidamente a la demanda y sumará valor a los productos y servicios; todo orientado a una mayor optimización de recursos y eficiencia.

La empresa se proyecta a seguir creciendo de manera tal de poder responder a un mercado que crece en exigencias y necesidades. Y es aquí donde descansa la visión de El Bulevar Aberturas, una empresa familiar devenida a profesional, hoy referente del mercado local y zonal, líder en aberturas.

Oscar Sabino Hijo no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a su equipo de trabajo, pilar fundamental del negocio y su evolución. Y a toda la comunidad tandilense, a sus clientes y amigos, y a sus proveedores, todos de su suma importancia en este transitar.