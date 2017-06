Desvalijaron una casa en La Porteña mientras sus dueños estaban internados para ser papás

La familia Schettino Pissani pasó un fin de semana con sensaciones encontradas. Por un lado, nació el segundo hijo de la pareja para seguir llenando de felicidad el hogar. Por el otro, el sabor amargo de saber que los delincuentes siguen actuando en Tandil con total impunidad, monitoreando movimientos e irrumpiendo de manera violenta en los domicilios que permanecen sin moradores.

Esta situación sucedió el pasado sábado, en una propiedad ubicada en paraje La Porteña, y se estima que los malvivientes actuaron en las primeras horas de la tarde.

Federico Schettino, quien trabaja como gerente de producción de la empresa Cagnoli, le contó a El Eco de Tandil que “nosotros nos fuimos a las 4 de la mañana del sábado, porque mi mujer rompió bolsa, quedándose en el domicilio de Campos 3575 mis suegros, quienes se fueron de la casa alrededor de las 9. A las 15.30, decido irme del Sanatorio Tandil para mi domicilio con mi otro hijo para despejarme un poco y al llegar, la encuentro rodeada de policías”.

Detalló que “me habían entrado a robar y comenzó a sonar la alarma, por lo que vecinos convocaron a la policía”.

Contó que “en el lugar tengo un vecino que está enfrente, sobre la Ruta 30, serán aproximadamente dos cuadras, desde donde se ve todo. Esta persona vio desde lejos que estuvo estacionada frente a mi casa una camioneta tipo Partner o Kangoo de color gris y después vio que dos personas escapaban corriendo por el terreno baldío. Con el robo consumado, estimo que han cargado las cosas grandes en la camioneta y otras se las llevaron estas personas que huían por el campo”.

El robo

El damnificado detalló que “rompieron, con una piedra grande y luego con troncos que tengo en el patio, una ventana de un costado. Sonó la alarma, pero igual se metieron, agarraron todo lo que más pudieron, cargaron en la camioneta y algunas cosas las llevaban los que escaparon, porque en el medio del campo encontré la agenda que utilizo en mi trabajo”.

En cuanto al botín, dijo que “se llevaron dos televisores, un LED y un Smart TV, dos notebooks, una tablet, una cámara de fotos, un celular, camperas, zapatillas y mi señora me dijo que no encuentra unas cadenitas y unos anillos. Agarraron todo lo que tenían a mano, ya que nos fuimos apurados y obviamente sin ordenar nada. Si hay más faltante no lo sé porque recién hoy (por ayer) regresamos a la casa con mi señora y los chicos”.

Añadió que “el sábado limpié, acomodé y me fui. Por lo que me dijeron, el robo habría sido alrededor de las 14. Hice la denuncia en la comisaría Segunda y también pasé por la compañía aseguradora y me dijeron que a las 16 del sábado, también robaron en una casa en La Elena, así que han hecho una recorrida importante robando, con la misma metodología, rompiendo los vidrios con una piedra”.

Escasa

seguridad

Schettino aseveró que “en cuanto a seguridad, quiero dejar asentado que la Policía Local jamás pasa por esta zona y es algo que estamos pagando con los impuestos. Nunca vimos un patrullero recorriendo el lugar, quienes a veces pasan son los policías que integran la Patrulla Rural”.



Recuperar

recuerdos

La víctima de este nuevo robo en la ciudad sostuvo que “lo puse en Facebook porque lo único que me interesa es recuperar las fotos de mi familia, ya que en una notebook y unos pen drive que me robaron estaban todas las fotos de nuestras vidas y eso lo perdí todo. Es lo único que me importa. El resto es material que va y viene. Busqué que se haga una cadena grande para ver si a alguien le ofrecen una computadora y algún conocido que lo haya visto en la red social o lea la nota diga esto es lo que están buscando”.

Por último, remarcó que “lo único que pretendo recuperar son las fotos que estaban en los pen y en la PC la que tiene clave, usuario y demás, y no se puede acceder”.