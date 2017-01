Desde Transporte La Unión adujeron que no están en condiciones de pagar lo que el gremio pretende

Alfonso Jesús Cano, uno de los socios de Transporte La Unión, salió al cruce de las declaraciones del secretario de la seccional provincial del Sindicato de Camioneros e interventor en Tandil, Walter Anchava, en el marco del paro total de los choferes. En representación también de su socio, Miguel Angel Quiñoneros, reconoció que la empresa no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo, pero adujo que no está en condiciones de pagar lo que el gremio pretende.

En medio del conflicto que arrancó el domingo pasado y que continúa en la puerta de la firma, ubicada en Ruta 226 y Urquiza, dijo que está dispuesto a dialogar y negociar, pero no a que le “impongan”, tal como como habría realizado Anchava en la reunión que mantuvieron el lunes pasado.

“Me dijo que si no me da el camión, me abra un kiosco, y lo voy a hacer”, afirmó el empresario en diálogo con El Eco de Tandil. Anticipó que concurrirá a la audiencia que se realizará mañana al mediodía en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en Pinto al 500.

La flota



Lo cierto es que desde el sindicato convocaron a la prensa el último viernes para detallar qué es lo que está ocurriendo y las razones de la movilización frente a la empresa. Precisaron que son 26 los choferes afectados, aunque Cano aclaró luego que no todos manejan camiones suyos, sino que la empresa está distribuida.

Por su parte, detalló que él es propietario de un camión y tiene dos en sociedad con Quiñoneros. En tanto, aclaró que Quiñoneros tiene cuatro o cinco camiones y los 26 que el sindicato acusa “están repartidos entre sus hijos Leonel, Emanuel y Diego, y Luciano Muñoz”, que es su sobrino.

“Tengo un camión y dos en sociedad. Eso es todo lo que tengo yo. Los otros son de Quiñoneros, sus hijos y Luciano, que lo llevé a la empresa porque yo quería dejar y hace cuatro años tuve un conflicto con la misma gente y me costó que me operaran del corazón”, manifestó.

“El impone,

yo negocio”

Detalló que, una vez iniciado el conflicto, al día siguiente fue a dialogar con Walter Anchava. “Me dijo que él no negocia, sino que se aferra a lo suyo, pero yo no tengo el poder adquisitivo para pagar lo que ellos quieren”, reconoció Cano.

En cuanto a las declaraciones del dirigente gremial, quien denunció que la empresa les paga la mitad de lo que deben cobrar los choferes, confirmó que es cierto. “Por ahí es, cobran un poquito más. De los 26 empleados, en el conflicto hay solo cuatro, los demás quieren seguir trabajando porque es imposible pagar. Ellos no hablan de números y yo sí les hablo de números”, arremetió.

Concretamente, detalló que “para pagarle un sueldo de 30 mil pesos a ellos, tengo un costo sindical de entre 10 y 12 mil pesos. Es fácil, es simple. Yo para ese sueldo hago 9 viajes, cobro 84 mil pesos. Tengo el 50 por ciento casi de chofer y sindicato, y el 40 por ciento de gasoil. En los 9 viajes, sin poner gomas y demás, pierdo 11 mil pesos por mes”.

Por lo tanto, sostuvo que “es simple. El impone –dijo en relación a Anchava-, yo negocio ¿Sabe cuál fue su contestación cuando le explicaba? `Si no le da el camión, póngase un kiosco´”.

Aguinaldos y

obras sociales

Por otro lado, sobre los aportes a la obra social y los aguinaldos, afirmó que está todo regularizado. “Pagamos todo, nuestros camiones trabajan a porcentaje, nosotros pagamos menos kilómetros para que no se nos haga tan pesada la carga social”, explicó Cano. “Si el chofer gana 20 mil pesos, a nosotros nos quedarán 10 ó 15 mil pesos y yo tengo un capital de 1 millón de pesos”, expuso.

En tanto, el empresario adelantó que concurrirá a la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo provincial. “Voy a ir a negociar otra vez el lunes. Va a ser en vano porque ya tengo mi posición. Yo hago números, no hablo pavadas. Yo enfrenté y me ponen a mí porque siempre soy el que ando con los costos”, argumentó.

La situación

económica

Volviendo al pago de salarios, insistió en que lo que cobran los choferes es algo más de la mitad del sueldo. “Acepto que nosotros pagamos menos pero es por las condiciones y la competencia que tenemos, porque no es que el trabajo rebalsa. Es distinto si me vienen a pedir por favor a que le cargue un viaje a que tenga que pedirle por favor que me dé viajes porque tengo a la gente parada”, señaló Cano.

Por lo tanto, aceptó que la empresa está incumpliendo con el Convenio Colectivo de Trabajo, pero adujo que es por “problemas por la situación que vive el país”.

Por último, reiteró que concurrirá al Ministerio de Trabajo provincial mañana, a la audiencia pautada para el mediodía.