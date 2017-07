Desde Silicon Valley, una argentina quiere sumar a más mujeres al trabajo

Los nueve meses de embarazo traen mucho más que un hijo. Construyen, muchas veces, una “mujer maravilla”: con capa invisible y superpoderes, suma a sus tareas y actividades diarias un alto porcentaje de la atención de las necesidades del niño. Y cuando esta situación se encuentra con un empleo fuera de casa, la capa se hace doble y a veces hasta parecen volar. Esta doble exigencia con la que se chocan las mujeres (trabajo en casa y empleo fuera de ella) hace que un gran porcentaje de ellas salgan del mercado laboral para encargarse de las tareas de cuidado. Con vista en esta problemática, la emprendedora de Internet Silvina Moschini creó la plataforma EllasTrabajan! Argentina, la versión local de SheWorks!, donde mujeres de todo el mundo pueden acceder a ofertas de empleo remoto solo para ellas.

Para crear este portal online, Moschini -tandilense con residencia en Silicon Valley- se basó en su desarrollo anterior, Yandiki, una empresa especializada en contratación de talento creativo bajo demanda que no hace distinción entre géneros. “Allí vimos que las mujeres eran un éxito rotundo: traían a más mujeres, tenían más experiencia y mejores ‘calificaciones’ de los empleadores. Por eso, decidimos lanzar un espacio nuevo solo para ellas”, dice Silvina a Clarín.

Si bien existen numerosas plataformas que vinculan a freelancers con empresas que necesitan trabajadores remotos (como Upwork o Workana), asegura que la lógica de esta startup de impacto social es distinta: “Funcionamos como un headhunter a escala: para poder acceder a la plataforma, las mujeres tienen que pasar por un proceso de selección, a través del cual elegimos entre el 20 y 30% de las aplicantes”. Para la elección no basta con el currículum, sino que las trabajadoras deben completar un test de capacidades analíticas y otro, de inglés (prontamente sumarán un tercero, de inteligencia emocional). Y agrega: “Queremos jerarquizar al talento y cambiar la dinámica sobre el trabajo freelance, que supone que lo hacés cuando no conseguís otra cosa y que es un trabajo de baja calidad y de baja paga”.

Otro de los ejes de esta plataforma -que fue lanzada en nuestro país la semana pasada en Tecnópolis, en el marco del Día Internacional de las Pymes, junto a Diego Bekerman, presidente de Microsoft, y Helena Estrada, del Ministerio de Producción- es monitorear las skills de sus integrantes, y potenciar sus capacidades a través de formaciones y capacitaciones online para generarles más y mejor empleabilidad (porque son las empresas las que van a buscar a sus trabajadores a la plataforma, y no al revés, como la lógica de “aplicar” a un puesto a la que estamos más acostumbrados). En los próximos tres meses sumarán SheWorksUniversity, donde prometen que las mujeres podrán acceder de manera gratuita a distintos trainings brindados por empresas reconocidas, como Microsoft, Facebook, Google, SAP, etc. “En 2018 queremos integrar más inteligencia artificial para triangular lo que demanda el mercado (porque vemos en la plataforma qué habilidades se necesitan en base a lo que se está contratando), el perfil de las chicas que están en la plataforma y las habilidades que hay en los cursos que estamos brindando”.

Consultada por las cuestiones de informalidad, explica que los empleados que ofrecen su trabajo desde la plataforma se manejan como monotributistas si la empresa está en el mismo país, o como “consultor internacional” si está en el exterior. “Las industrias están cambiando y los millenials van a poner al mercado de trabajo patas para arriba: para el 2020, el 40% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos estará formada por freelancers y trabajadores part time”, detalla. EllasTrabajan! tiene hoy alrededor de dos mil mujeres (30% de Argentina) y clientes como Telemundo, Mastercard o Cartoon Network. Su objetivo es conectar en los próximos 5 años a cien mil mujeres con empleos flexibles y remotos: “Queremos que se convierta en la nube de empleo de mujeres del país jerarquizando el talento”, lanza.

Generar oportunidades de trabajo a las mujeres que no pueden salir de casa por las tareas de cuidado parece ser una buena iniciativa; sin embargo, resulta una respuesta parcial a la problemática y habrá que ver que no se convierta en una reafirmación del status quo: no solo las mujeres siguen “afuera” del mercado de trabajo formal, sino que las mantiene en puestos poco jerárquicos, desde los que resulta poco probable que accedan a cargos con poder de decisión, es decir, esos mismos lugares en los que se sientan aquellos que realizan la contratación de estos servicios.