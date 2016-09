“Da para pensar que la toma no es casual”

La funcionaria indicó que “tenemos que trabajar de manera conjunta para ver de qué manera podemos trabajar”. “Son vecinos nuestros y tienen necesidades, pero por ahí no es la manera ni la forma de obtener un lote;sabemos que muchos tandilenses están en la misma situación y no realizan la toma de un lote, que es un delito” aseguró Marcieri.

La Secretaria de Desarrollo Social, detalló que “varios tienen familiares en bs as y hace poco que están acá”. Lo cual, según aclaró, “da para pensar que no es casual, que es pensado, que se les ha prometido el acceso a la tierra”.

Marcieri dijo que “son muy respetuosos, hemos mantenido diálogo con ellos, y algunos dicen que se los quisieron vender”. “Ninguno tiene pedido de desalojo” concluyó al Multimedios.