Con gran convocatoria se inauguró la muestra “La elección de la República”

Ayer por la tarde se inauguró formalmente la muestra itinerante “La elección de la República”, una exhibición fotográfica y de documentos y objetos históricos de contenido electoral. Además, durante el acto el Municipio y la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación firmaron un acuerdo marco para promover acciones de participación ciudadana.

La muestra fue creada en conmemoración de los 100 años de la primera elección presidencial, bajo la ley Sáenz Peña, llevada a cabo el 2 de abril de 1916 donde resultó electo Hipólito Yrigoyen.

Cuenta con fotografías históricas sobre las elecciones presidenciales en Argentina de los últimos 100 años, así como urnas utilizadas a lo largo del tiempo y otros objetos históricos de interés.

“La elección de la República” propone un recorrido histórico por los sucesos que desembocaron en la sanción de la Ley Sáenz Peña, y además invita a replantearse los desafíos y las reformas que enfrenta la Argentina de cara al Siglo XXI, en el que el compromiso de lograr una democracia plural, representativa y transparente está más vigente que nunca.

La exhibición permanecerá del 25 de septiembre al 2 de octubre, y estará abierta de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados y domingos de 17 a 22, en el foyer del Teatro del Fuerte (Fuerte Independencia 360).

El acto

El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente Miguel Lunghi, el director nacional de Relaciones con la Comunidad, Martín Scotto, y la subsecretaria de Cultura y Educación, Natalia Correa. Además participaron el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, el vicepresidente del Senado Provincial, Carlos Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, concejales, funcionarios municipales, autoridades y representantes de los distintos partidos políticos de la ciudad, concejales mandato cumplido, integrantes de instituciones y público en general.

Antes de los discursos, la Nación y el Municipio firmaron un convenio marco para promover la colaboración académica, la asistencia técnica para acciones que buscan promover la participación de la comunidad, el desarrollo de capacitaciones, investigación conjunta, transferencia técnica y publicaciones.

El director nacional de Relaciones con la Comunidad, Martín Scotto, señaló que “es un día muy importante para nosotros por dos hechos que estamos plasmando. Uno es el convenio que suscribimos con el Municipio, en el que esperamos poder profundizar los vínculos y desarrollar diferentes actividades de capacitación y fortalecimiento para la sociedad y para las organizaciones no gubernamentales”.

“Por otro lado traemos esta exposición que pensamos e hicimos el año pasado, cuando se cumplieron los 100 años de la primera elección presidencial con la ley Sáenz Peña y busca invitar a reflexionar a los argentinos respecto de la forma en la que estamos y venimos votando”, agregó.

Scotto continuó diciendo: “La Ley Sáenz Peña vino a llenar un vacío, a transparentar las elecciones, a permitir que la voluntad popular pueda llegar por primera vez al gobierno. Esa ley duró y perduró cien años, con las interrupciones de los gobiernos militares, pero luego de cien años entendemos desde el Ministerio que llegó el momento de pensar en un nuevo sistema de votación. Este nuevo sistema implicaría incorporar tecnología, durante 2016 existieron distintos debates sobre diferentes mecanismos, finalmente no se dieron los consensos para llevarla a cabo. Pero creemos que se dio un primer paso para que la dirigencia política y la sociedad entendiera que hay que volver a pensar la forma en la cual votamos, porque ese objetivo de la Ley Sáenz Peña, en el siglo XXI tiene nuevos desafíos, y la incorporación de un nuevo sistema implica seguir garantizando y respetando esa voluntad popular”.

El senador Carlos Fernández expresó que “nosotros estamos frente a un sistema que se ha venido afianzando, que es el sistema democrático, hace ya más de tres décadas que no tenemos interrupciones, pero eso no nos tiene que ocultar que estamos ante una crisis del sistema de partidos políticos. Una crisis del sistema que nosotros conocimos, una crisis de características mundiales. Hoy las organizaciones políticas no han sido capaces de dar las respuestas que enormes mayorías de la población esperan de nosotros”.

“Cuando miramos el mundo, vemos un mundo con enormes desigualdades y la política no ha sido capaz de generar las herramientas que tiendan a igualar esas oportunidades para todos. Tuvimos una crisis a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI y pasamos de una democracia de partidos a una democracia de candidatos, hoy estamos viviendo una democracia de candidatos. Los que creemos en las organizaciones políticas, sostenemos que está bien que aparezcan liderazgos circunstanciales, pero que hace a la esencia de la participación ciudadana, hace a la esencia del sistema democrático la existencia de organizaciones políticas que nos representen, que nos ayuden a entender en la realidad que vivimos y que nos permitan avizorar rumbos comunes. El desafío del siglo XXI es encontrar ese rumbo que nos permita encontrar el consenso necesario a partir del diálogo, que nos permita desarrollar políticas de Estado”, añadió.

Por el último el senador, manifestó que “estamos en una tierra llena de oportunidades, tenemos que encontrar los consensos que nos permitan desarrollar esas políticas que incluyan a todos en un país mucho mejor. Estamos frente a un desafío, tal como estábamos en 1983 cuando nos tocó protagonizar ese reencuentro de todos los argentinos con la democracia, tal como les tocó a aquellos que fueron los protagonistas de la primera elección bajo la Ley Sáenz Peña. Cada uno de esos desafíos fue superado con el esfuerzo del conjunto de los ciudadanos de aquel momento, nosotros somos los que estamos convocados a encontrar las respuestas del desafío que tenemos”.

Los partidos políticos

El ex ministro de Trabajo de la Provincia, Roberto Mouillerón, realizó un extenso y pormenorizado repaso por la historia del voto universal, secreto y obligatorio y destacó que “llevar el voto a la urna es un hecho individual donde uno deposita su esperanza, que a la larga se vuelve un hecho colectivo. Me parece muy grato esta muestra que tiene que ver con la historia, pero que además es un recordatorio que nos tiene que servir para reafirmar el proceso democrático. Hoy la crisis mayor es la de los partidos políticos, que si no debaten, no discuten internamente, ni receptan las inquietudes de la gente, ocurre lo que está ocurriendo hoy, que es la búsqueda de representación de la sociedad en otras expresiones”.

Por su parte la concejal, Beatriz Fernández, puntualizó que “lo que ocurre con la gente de mi generación es que tuvimos la mitad de nuestra vida cortada en la libertad de participar en lo que era nuestra vocación. Nosotros venimos de épocas de inestabilidades políticas e inestabilidades económicas, producto de tanto cercenamiento a la democracia. Por eso cuando una repasa en este lugar lo que ha ocurrido en los últimos cien años, lo primero que me queda presente es saber que el mes que viene se van a cumplir 34 años desde aquel triunfo que nos aseguró la democracia ininterrumpida”.

“Lo otro que rescato es que la gran revolución del sistema electoral es el cambio de las urnas de cedro por las de cartón, pero seguimos con los viejos y anquilosados métodos de elección. Me parece que hay que darse el gran debate en este punto; primero replanteándose las PASO, que hoy no cumplen el rol para las que fueron creadas, que era dirimir las corrientes internas de los partidos políticos. Hay que discutir la Ley de Partidos Políticos. Hoy cualquiera, con pocos afiliados, tiene un partido político, que muchas veces terminan siendo negociados económicos. Eso desvirtúa la política y la discusión que deben darse los partidos como fueron concebidos. Por último es necesario pensar en los tiempos que corren, en la que la tecnología avanza, está bien pensar en una forma de emitir el voto que le solucione la vida a la gente, ir a una cosa más inmediata y moderna”. Al respecto la concejal recordó que propuso a Tandil como piloto de una experiencia o posible prueba del voto electrónico.

Finalmente el intendente Lunghi indicó que “sabemos todos que hay un antes y un después de la Ley Sáenz Peña. Sabemos que esas tres palabras basales para que una república sea una república, los vocablos universal, secreto y obligatorio, fueron las palabras que edificaron los cimientos de una Argentina moderna y republicana. Sabemos que el 2 de abril de 1916 el voto tomó la categoría de lo sagrado para nuestro sistema democrático. Sabemos que el primer proyecto para conseguir el sufragio femenino en nuestro país perteneció al diputado radical Rogelio Araya y fue presentado el 25 de julio de 1919. Finalmente el 23 de septiembre de 1947, a instancias de Eva Perón, se promulgó la ley 13.010, que les dio a las mujeres los mismos derechos políticos que a los hombres completando la Ley Sáenz Peña”.

“Costó mucho conseguirlo. Y costó ríos de sangre, de proscripción, de barbarie y hasta del sanguinario terrorismo de Estado, defender la sacralidad del voto universal, secreto y obligatorio. Defender, en suma, la sustancia de la democracia. Y acá estamos, un siglo después, llevando al hombro el equipaje de esa lucha. Ese equipaje guarda las historias de nuestras pérdidas, de las ocasionales y cíclicas derrotas que hasta 1983 degradaron a la república a partir de aquellos siniestros regímenes que se llevaron puesto todo, menos la dignidad de una ley que no pudieron desaparecer”, aseguró.

“Se han cumplido 34 años desde la democracia recuperada. Es una ley que en su momento nos colocó en la modernidad y merece reaseguros e innovaciones para que se legitime la inviolabilidad sagrada del voto y su fidelización, un asunto pendiente y que sin duda vamos camino a resolver con el consenso de todos los actores de la política argentina”, agregó.

Finalmente afirmó que “si hay una idea que todos seguimos, más allá de los colores de la política, es esa idea llamada democracia. Debemos sumarle más diálogo, más tolerancia y más diversidad a la hora de gobernar y debatir qué país queremos, pero también en cada acto de la vida cotidiana que compartimos con el conjunto de la comunidad. ´Sigan las ideas, no sigan a los hombres, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”. Lo dijo Raúl Alfonsín y el fulgor de esa antorcha hecha lucha y memoria también nos ilumina en este día en que homenajeamos la elección de la República”.