Cómo detectar si el Cyber Monday ofrece ofertas realmente provechosas

Si estás pensando en aprovechar las ofertas que prometen las diferentes marcas con motivo del Cyber Monday, es recomendable primero evaluar si realmente lo que se adquiere está en oferta, cuenta con su precio regular o, incluso, uno más elevado del habitual. No sería la primera vez que esto ocurriera, ya que, tal como se expuso en oportunidades anteriores en el sitio CiberPrecios.com.ar, muchas veces las ofertas que se publicitan durante los programas como Hot Sale o Black Friday no son tales. Por el contrario, se aprovecha el entusiasmo de los usuarios por comprar para vender productos que no necesariamente cuentan con un precio más accesible.

Gracias al surgimiento de un comparador de precios, es posible que los interesados verifiquen si las ofertas que se muestran son realmente provechosas, tal como muchos sitios lo hacen con las promociones de viajes y turismo. Al ingresar al sitio web baratometro.com.ar podremos comparar los precios de varios productos en diferentes locales, para luego verificar en el sitio del Cyber Monday si el producto deseado realmente es más barato que al comprarlo en otro lugar. De no ser así, tendremos la oportunidad de comprar nuestro producto deseado en la casa o sitio de nuestra preferencia o en el lugar que tenga el mejor precio. Si no, será oportunidad de aprovechar las 72 horas de ofertas de compra electrónica que se ofrecen para no pagar de más pasadas las promociones.

E importante destacar que el buscador distingue entre productos, marcas y características, así que podremos encontrar específicamente lo que queramos, hacer comparaciones más precisas y evaluar la conveniencia o no de los precios. Igualmente, la propuesta del ‘baratómetro’ es atractiva para consultar no sólo en esta oportunidad, sino para tenerla en cuenta en cualquier otro momento, cuando tengamos interés de adquirir un cualquier nuevo producto.