Cobertura de medicamentos desde 2017 para afiliados de PAMI

A partir del 6 de enero de 2017 no se podrán otorgar y/o renovar subsidios a aquellos afiliados que posean aeronaves y embarcaciones de lujo. A partir del 27 de enero 2017 no se podrán otorgar y/o renovar subsidios a aquellos afiliados que no cumplan con los requisitos para el otorgamiento del Subsidio Social.