Carta de lectores

Elecciones con las caras de siempre y denuncias en serie



Señor Director:

Cuánta razón tenía Martín Fierro cuando decía aquello de “si la vergüenza se pierde, jamás se la vuelve a encontrar”. En 2001 queríamos “que se vayan todos”. Hoy nos llena de asombro y total desparpajo observar cómo esas mismas personas, que creíamos descartadas, se reinventaron con total facilidad, con verso quizás renovado, haciendo frente a las cuantiosas causas judiciales que presentan en su contra.

Sí, contra viento y marea, se candidatean, para lograr un pasaporte a las impunidad, a su favor. Es bien sabido que los pañales se cambian con prontitud, de lo contrario, acarrean problemas y con una condición primordial: no son reutilizables. Para los políticos tendrían que darse esas mismas cualidades de placebo y salubridad. Pero queda demostrado que por su sola acción, les es prácticamente imposible pronunciarse al respecto. Porque de por sí han perdido la vergüenza.

El Parlamento debería ser el encargado de legislar al respecto, limitando las candidaturas de aquellos funcionarios que ya han pasado por la actividad pública reiteradamente. Ponerles un coto, un tope a sus mandatos.

Ballve Sarda

DNI 6.361.714

—

De todos modos tengamos confianza, la vida no podrá ser vencida



Señor Director:

Hagamos de 2017 el año del respeto… al semáforo y a la Constitución Nacional, al creador y al sabio, a la tradición y a la innovación, al niño y al anciano, a las ideas positivas y a las acciones solidarias, a la honestidad y al trabajo.

Al ambiente y a la vida, al diferente y al igual, a las leyes y a las sentencias, a la abeja y al elefante, al lindo y al feo, a la velocidad y a la quietud, a la música y al silencio, al alumno y al maestro, al voto y a las promesas, a la familia y a los amigos, al árbol y al pájaro.

Al otro y a uno mismo.

Carlos Carvalho

DNI 5.017.107

—

País, provincia, ciudad: Argentina, Buenos Aires, Tandil



Señor Director: Con el corazón sobre la mano y la mente sobre la verdad. Porque hablé con el señor ingeniero Mauricio Macri cuando nos sacamos una foto en el lanzamiento político en nuestra patria, aquí en Tandil, en el club Unión y Progreso, en calle Quintana.

Después de que con mi querida nieta nos sacamos la foto, le doy un estrechón de mano y le digo: ‘Vos vas a ser Presidente de la Argentina’. Me miró y me sonrió. En ese momento era presidente del club Boca Juniors.

El por qué de mi apoyo, primero por su humildad, alzó a mi nieta, un respeto que me conmovió, de sencilla persona. Segundo, porque en los años que tengo siempre me porté bien en la vida y así voy a seguir portándome hasta el final de mis días. En los 63 años que llevo, jamás vi a una persona, desde ese momento, que comparta su honestidad. Y verdad de muchos años, vi a nuestra patria sufriendo.

Yo Jorge Antonio Cacciato (Charly) tengo hija y nietos, y voy a luchar para que sean honestos como su abuelo y mucha gente que hoy vive en nuestra querida Argentina.

Jorge Antonio Cacciato

DNI 11.329.612