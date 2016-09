Carta de lectores

Choque, huida e impotencia

En la esquina de Ameghino y Mosconi, sobre Ameghino estaba estacionado el Toyota Etios patente AA 272 OB, siempre nuestro auto estuvo estacionada en ese lugar.

El martes 23 de agosto entre las 2.30 y 2.45 de la madrugada nos despertamos con la alarma del auto activada.

Un inconsciente lo había chocado por atrás, no había huellas de frenada, no había restos del otro auto. Pero el Etios estaba totalmente destruido.

Llamamos al 101 y llego la policía. Sin mucho por hacer ya que parecía que nos había chocado un fantasma, ningún rastro.

Unos vecinos que salieron por el ruido del impacto, en su moto salieron a ver si podían seguir el rastro de lo que podía ser una camioneta.

No sabemos sus nombres pero esos dos chicos salieron a buscar y nos acompañaron a recorrer por donde ellos creían que había salido el vehículo por una huellas de aceite que quedaron en el pavimento. Por los colores que se ven en el paragolpe puede ser azul, celeste y blanca y con mucho óxido. Pareciera que tiene una defensa porque el choque fue al centro del baúl, pareciera que no había volanteado y no había huellas de frenadas.

Fuimos a la comisaria Tercera donde el policía que nos atendió no nos podía tomar la denuncia porque no había heridos.

Nuestra impotencia iba creciendo.

En la mañana fuimos a la Municipalidad para ver si se podía ver algo en las cámaras, por las que pudiera pasar un vehículo que sale de Villa Italia. Le pasamos los datos que nos dieron nuestros vecinos. Nos dijeron que no nos podían dar información pero que iban a ver, porque si veían algo entonces la Policía podía tomar cartas.

La angustia es difícil manejar. Porque aunque uno no ve causa parece que hubiera sido hecho deliberadamente.

Esperemos que no sea un juego, que no aparezcan más autos en estas condiciones. Que a nadie le toque pasar por esta circunstancia.

Y no dejo de tener la esperanza que alguien sepa algo y lo comunique. Que podamos saber qué fue lo que pasó.

Que nos permita cerrar este capítulo.

Totalmente agradecidos y al menos nos permite descargar tanta bronca.

Gustavo Timossi

——

Agradecimientos

Señor Director:

Quiero expresar mi agradecimiento al encargado del Municipio de Tandil, por lo bien que lo pasamos en la ciudad, lugar que no conocíamos y que vimos que tiene de todo, sobre todo el cuidado en cada lugar que recorríamos. Destaco la limpieza, la educación, la dedicación de los adultos por despertar el amor de los chicos-adolescentes hacia el deporte.

Gracias por permitirme descubrir que aún quedan lugares como Tandil, en el que se puede ¡Soñar estando despierto!.

Zully Mascheroni de Fraiz (Docente de alma).