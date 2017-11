Cardiólogos confirman la existencia del “efecto lunes”

Afirmó que está demostrado que el llamado “efecto lunes” existe. Es decir, que los días lunes son los que más trabajo hay en el área de cardiología, según las estadísticas de los centros de asistencia médica. Uno de los factores identificados como el más influyentees el comienzo de la semana laboral luego de haber cometido excesos durante el fin de semana, por lo que el stress provoca cambios en el cuerpo, principalmente a nivel cardiovascular. Igualmente, hay personas que están predispuestas a ello, lo que ocasiona una combinación que puede ser letal.

De todos modos, advirtió: “No es solamente los lunes”, sino que esto ocurre también cuando uno se reincorpora a la vida laboral luego de las vacaciones; cuando se llega a fin de mes, cuando comienzan a llegar las cuentas que hay que pagar; cuando las fiestas están muy cerca; o incluso a mitad o fin de año, momento en el que se realizan los balances en las empresas.

Entre los síntomas de las enfermedades cardíacas a los cuales se debe prestar especial atención, se pueden nombrar: dolor en la región del tórax, tipo opresivo, como si alguien le apretara el pecho con mucha fuerza; así como también falta de aire sin haber realizado ningún esfuerzo. Ante la presencia de ellos, se puede sospechar que se sufriría algún inconveniente cardíaco.

Asimismo, señaló que la situación se agrava en aquellas personas que tienen trabajos que no les gustan o en horarios que no son de su conveniencia, ya que son más propensos a sufrir stress laboral y depresión. Mientras que quienes trabajan en algo que les gusta y en horarios más flexibles tienen mejor salud cardiovascular. Incluso, mencionó que en ocasiones al consultorio acuden pacientes que presentan trastornos de ansiedad, ataques de pánico y problemas gastrointestinales, que luego de practicarles los estudios correspondientes y no detectar ninguna anomalía, se atribuye al stress que atraviesan.

Destacó que muchas personas, llegado el mediodía del domingo, consideran que se terminó el fin de semana y se amargan porque al día siguiente ‘comienzan sus problemas’. Es por ello que aconsejó vivir el fin de semana en su totalidad, darse gustos, pero sin cometer excesos. El médico sugirió que el lunes sea tomado como una transición y la carga de las responsabilidades se adquiera de manera gradual a lo largo de los días, así como también adquirirlo como si fuera un jueves o un viernes, días en los que se suele salir a comer o reunirse con amigos: “Todo lo que a uno lo haga sentir bien”.

También mencionó que, a pesar de que la enfermedad cardíaca prevalece en el hombre, en la mujer se torna más severa llegada la etapa de la menopausia e iguala al hombre, por lo que debe controlarse de la misma manera que el hombre o más.

“En cardiología el tiempo es músculo”, advirtió y recomendó efectuar consultas de manera inmediata al detectar algunos de los síntomas, ya que cuanto más pronta sea la consulta, más rápido se puede recuperar el músculo cardíaco. Al tratarse de la primera causa de muerte en la Argentina y en el mundo, se estima que cada once minutos una persona sufre un ataque al corazón.