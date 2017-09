Abortos: “Hay que sentarse y discutir esto liberados de algunos prejuicios”

Señaló que algunas integrantes de la organización “Más vida” se acercaron a conversar con él, luego de mencionar que les fue sugerido por el intendente conversar con el concejal sobre su postura frente a la temática. Fue así como expusieron su interés en crear una consejería respecto al asunto en el ámbito del Hospital Santamarina. Asimismo, conversaron acerca del rol del Estado respecto a la interrupción del embarazo, hasta dónde alcanzan las normas, que contemplan ocasiones relacionadas con la presencia de riesgos para la madre o situaciones de abusos o violaciones.

Loreal aclaró que en el ámbito de la salud pública sólo se realizaron interrupciones en aquellos casos en los que marca la ley, “nada por fuera de la ley”. Consideró que “Más vida” no es la única organización que propone tratar la problemática, al mismo tiempo que afirmó que se trata de un primer acercamiento y aún no hay definiciones: “Es el inicio de conversaciones con ellas”. Posteriormente habló con Gastón Morando y Sandra Fraifer para solicitar una reunión, prevista para la próxima semana, para que el Concejo Deliberante conozca efectivamente lo que está produciendo el Sistema Integrado de Salud, no mediante comunicados en prensa en los que algunos médicos hacen declaraciones. “El tema amerita que le demos seriedad”, reclamó.

Asimismo, advirtió que la organización no está en contra del aborto, sino que cuestiona los términos legales que no están estrictamente delimitados. También adelantó que las mujeres de “Más Vida” estarían dispuestas a hacer una presentación vía Banca 21 para hacer un pedido de ordenanza.

En función de la observación que como concejales deben hacer de miembros del Ejecutivo, anticipó que se reunirán con ellos para conversar acerca de esto: “Es un tema complejo, que resulta bastante difícil encontrar una voz que unifique”, debido a las múltiples posiciones existentes respecto a definiciones como cuándo es el inicio de la vida, por ejemplo.

De todos modos, consideró que si una sociedad pretende dar un avance en su desarrollo, “hay que animarse a sentarse y discutir esto liberados de algunos prejuicios.”