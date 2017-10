¿Quiénes son las “influencers” de Tandil?

Una nueva puerta se abre en el mundo de las redes sociales, y en particular en Instagram. Se trata de la aparición de “influencers”. La definición que mejor los describe refiere a personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en las redes pueden llegar a convertirse en portadores interesantes para una marca. Tecnología, viajes, gastronomía, fitness o moda, son algunos de los temas que marcan su agenda según las publicaciones de aquellos que tengan más seguidores en la red de las fotos.

Y la industria de la moda en particular es una de las principales en avanzar en este sentido, invirtiendo buena parte del presupuesto publicitario para que modelos, actrices, o conductoras de tv suban una foto o historia con presencia de producto. Lo que sucede en el mundo virtual parece ser lo que importa, y tal es así que no sólo son influencers aquellas personas que ya cuentan con popularidad en los medios tradicionales, sino que muchas figuras han surgido originalmente en el mundo digital sumando seguidores a partir de un teléfono, y buenas ideas. Podemos decir que es un nuevo campo laboral, una nueva industria que, a escala mundial, mueve millones. Para comprobarlo, basta chequear el imperio montado alrededor de la figura de Kim Kardashian, e imaginar cuánto paga una marca para que ella aparezca con tal cartera o tomando tal bebida. Otros ejemplos son Chiarra Ferragni, quien es considerada por Vogue como “la biblia de la moda”, o la irreverente Cara Delevigne.

A escala nacional, las antiguas bloggeras -hoy bajo el nuevo nombre de influencers- son convocadas por marcas para que retraten el uso o la experiencia de consumo. Lulú Biaus, Marou Rivero. Y también modelos o personalidades como Vero Lozano, Mariana Fabbiani, Candelaria Tinelli, y nombres poco conocidos como Valentina Salezzi, Stephanie Denmer.

Tandil no es excepción en esta tendencia, y cuenta con personalidades que suman cientos o miles de likes cuando suben una foto, lo que las ha llevado a acordar con ciertas marcas su representación. Rocio Berengua (roberengua, 21 años), Soledad Ferreyro (soleferreyro, 24 años) y Constanza Iglesias (ccccccosti, 18 años), son algunas de las mas destacadas, y con diferentes estilos, han conseguido gran éxito. La primera vive en Buenos Aires y le ha dado a su camino un perfil profesional, estudiando una carrera afín, y con perspectivas a futuro. En el caso de Sole, la exposición resulta más espontánea, y casi no reconoce su éxito (“no soy famosa, ja!”, nos dice cuando le preguntamos sobre si la gente la reconoce), pero sí lo han hecho las marcas para las que ha trabajado. Por su parte, Constanza reconoce estar un poco más alejada de Instagram en el último tiempo. Las tres superan los 10 mil seguidores, y han sido o son representantes de importantes marcas..

Sole Ferreyro

¿Estudias? ¿Trabajas?

Terminé el secundario en el Colegio de la Sierra y no seguí estudiando. Actualmente trabajo en el local de Rapsodia.

¿Cuánto hace que tenés tu cuenta de instagram?

Abrí la cuenta en Junio de 2013

¿Cuántas fotos subís por semana?

Subo una foto más o menos cada dos semanas; cuando me gusta alguna foto simplemente la subo. A veces subo mas seguido, y luego estoy un tiempo ausente.

¿Te gusta producirte o preferís las más espontáneas?

En mis fotos podés encontrar de todo, algunas más espontáneas de viajes, salidas, sacadas con mi celular, u otras que hago para alguna marca de ropa, con make up o mayor producción.

¿Alguien te ayuda en esto o lo haces todo sola?

Nadie me ayuda con mi cuenta de Instagram, jaja. ¡Lo hago sola!

¿Sentís que esta popularidad en las redes te abrió puertas (marcas, canjes, trabajos, amigos)?

Hoy en día la gente usa mucho instagram y mira mucho las fotos. Desde lo que se usa, como te vestís, etc. Y al tener muchos seguidores, me han escrito varias marcas para que las promocione. He trabajado para Fulanas, Dr. Carlos Carrer, Bikinis Guadalupe Cid, JyM Cueros, Mariana Pinna Make Up; y ahora voy a trabajar con Vitnik indumentaria deportiva. En cuanto a amigos, no. Tengo los mismos de siempre.

¿Te gustaría continuar una carrera relacionada con tu imagen?

Siempre me gustaron mucho las fotos pero en realidad por el momento no me iría de Tandil, entonces estoy bastante limitada con el tema del trabajo.

Rocío Berengua

¿Estudias o trabajás?

Actualmente trabajo como embajadora de la marca Guadalupe Cid; esta actividad consiste en representar a la marca en mi país, siendo la encargada de representar y vender el valor de la estética de la misma al público al que va dirigida, a través de mis redes sociales. También realizo fotos para marcas que me contactan por Instagram o para fotógrafos que renuevan sus portfolios. A través de mis redes sociales y por estudiar Gestión y Estética de la moda, me invitan a presenciar eventos como desfiles, lanzamientos de nuevas temporadas y arte. Como proyecto a futuro quiero ampliar el contenido de mis redes viajando más; también me gustaría tener mi propio emprendimiento y trabajar en alguna revista de moda reconocida. Para terminar la carrera me faltan dos años, y también estudio idiomas.

¿Cuánto hace que tenés tu cuenta de instagram?

Abrí mi cuenta de Instagram hace aproximadamente tres años.

¿Cuántas fotos subís por semana?

Subo una foto diaria.

¿Te gusta producirte o preferís las más espontáneas?

Si la foto se trata de una producción o un evento seguramente estaré producida para eso, las fotos en mi casa son más espontáneas.

¿Alguien te ayuda en esto o lo hacés todo sola?

Si, recibo ayuda de dos amigos que están involucrados en este proyecto.

¿Te reconocen?

No lo tomo tanto como un éxito mío, sino que me sorprende el alcance que pueden tener las redes sociales.

¿Sentís que esta popularidad en las redes te abrió puertas (marcas, canjes, trabajos, amigos)?

Si, la popularidad hizo que las marcas se fijaran en mi y que organizadoras de eventos solicitaran mi colaboración.

¿Te gustaría continuar una carrera relacionada con tu imagen?

Si, me gustaría. Es algo que me divierte mucho.

Constanza Iglesias

¿Estudias? Trabajas?

Estudio, estoy en primer año de administración de empresas y marketing en Buenos Aires.

¿Cuánto hace que tenés tu cuenta de instagram?

Creo que hace 3 años, no sé si desde 2014 o 2015.

¿Cuántas fotos subís por semana?

Solía subir 3 fotos por semana mas o menos, pero últimamente estoy media colgada con las redes sociales y suelo subir 1 por semana o cada diez días.

¿Te gusta producirte o preferís las más espontáneas?

La mayoría de las fotos que subo a Instagram son de producciones, así que se podría decir que me gusta publicar las fotos más “arregladas”.

¿Alguien te ayuda en esto o lo haces todo sola?

Hago todo sola.

¿Sentís que esta popularidad en las redes te abrió puertas (marcas, canjes, trabajos, amigos)?

Si ; yo creo que sí, que esta “popularidad” en las redes de una forma u otra me abrió las puertas, a tener canjes con distintas marcas, conocer más gente, entre otras cosas

¿Te gustaría continuar una carrera relacionada con tu imagen?

Realmente en este momento dejé de darle tanta importancia a las redes sociales. Hablando de Instagram particularmente que es la red social donde más gente me sigue, creo que es muy superficial, que la gente cree que mi vida es perfecta por las cosas que subo, cuando en verdad Instagram solo muestra una parte de mi realidad, no todo.