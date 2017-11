Como pez en el agua: Josefina Helguera, socia fundadora de Rapsodia

Hace unos meses Rapsodia llegó a nuestra ciudad con un adorable local ubicado en Pinto 913. Como en cada espacio propio de la marca, allí se respira música, color, alegría, fragancias. Rapsodia es un viaje sensorial que sus clientas eligieron emprender desde el momento mismo en que la marca nació, allá por 1999, cuando Josefina Helguera y Sol Acuña, abrieron las puertas de un mundo mágico para las mujeres.

Glam mantuvo una charla exclusiva –y muy inspiradora por cierto-, con Josefina Helguera, quien reconoció que jamás imaginaron hace 20 años la expansión que lograrían. “Aún hoy no dejo de sorprenderme con cada límite que trascendemos. Esto es, sin dudas, producto de ponerle el corazón a todo lo que hacemos; cada persona que trabaja en la empresa le pone sus ganas y su deseo a su tarea. Esta es la filosofía que se existe en Rapsodia, es la base de nuestra cultura organizacional”.



La marca tiene hoy 90 tiendas, una de ellas en nuestra ciudad, que fue elegida por su potencial comercial, y por “sus detalles mágicos como las sierras, el calvario, la piedra movediza; Tandil es una ciudad divina, digna de visitar”, apunta textual Sol Acuña desde un cálido mensajito.

Ha ampliado sus productos a nuevas categorías y segmentos como Rapsodia for Girls, Rapsodia Intimate y Rapsodia Home; y el último hito en su escala fue este año al integrar al Fondo Catterton a la sociedad, para llevar a la marca aún más lejos. “Nos vino a buscar este Fondo que apoya a 100 compañías en el mundo (de la talla de Louis Vuitton, por ejemplo), a sólo 2 compañías en la región, ¡y una de ellas somos nosotros!”, comenta Josefina con orgullo y con una dosis de “aún no poder creerlo”.

Indagando en las claves de este éxito, Josefina responde que lo más importante es tener un plan, bien concreto, en papel. “Cuando arrancamos con Sol soñamos una marca que necesitábamos y no encontrábamos, queríamos ropa para mujeres libres, viajeras, descontracturadas, sensoriales, queríamos ropa para nosotras, teníamos un deseo de diferenciación. Se nos ocurrió tocarle la puerta a Francisco (De Narváez) y él nos pidió un Bussiness Plan, lo hicimos y a los 6 meses abrimos nuestra primera tienda en Cañitas. Lo que producimos para 6 meses, se vendió en un mes. Y esa fue nuestra primera sorpresa, y la señal de que esto iba a funcionar. Aquel Bussiness Plan, hoy es un libro violeta, que es la biblia de Rapsodia”.

Ese mismo espíritu de búsqueda, de desafío, pero también de pragmatismo, es el consejo que Josefina le daría a una persona que está empezando. “A una joven diseñadora le diría que escriba su plan, que mezcle soft y hard. El soft es infinito, que sueñe sin límites, pero que tenga un plan, una hoja de ruta, que conozca su mercado. Y que nunca pare de buscar.”

En cada temporada Rapsodia sorprende y nos hace viajar. En la colección Primavera Verano 2018 propone una nueva mirada para su comunicación; lo audiovisual se vuelve más protagonista, expresando diferentes historias:

GYPSY MOUNTAIN: Siluetas livianas y colores que remiten a los tonos de la naturaleza, el renacer y la libertad.

THE DENIM REPORT: Calces y tipologías redefinen un clásico.

BOHO ART: Tonos pasteles y empolvados se convierten en claves de esta historia.

SUMMER STORY: Siluetas relajadas y confortables, colores especiados y detalles urbanos, para un verano que imprime aires de frescura y libertad.

Como todas las colecciones de la marca, ésta también es producto de esa alquimia de hard y soft. Se trata de un proceso (“bien documentado”) en el que participan entre 10 y 15 mujeres, incluidas Josefina y Sol. “Las dos nos involucramos personalmente en el diseño, fomentamos una especie de charla o conversación donde cada cual aporta su individualidad, buscando disparadores que, en general, giran en torno a la música, una etnia, un viaje, un perfume, y desde ahí surgen las historias que contamos en la colección”.

Josefina habla con naturalidad y fluidez de su trabajo, es evidente que crear y llevar adelante esta gran empresa no es un esfuerzo para ella; dice sentirse “como pez en el agua”. “Es importante conservar una profunda conexión con mi esencia, me apoyo en disciplinas como la meditación, y estudio fuera del país algo llamado Healing Science, que tiene que ver con “la ciencia del ser”, estar en contacto con lo que uno ES. Me gusta también siempre compartir, lo que tengo o lo que sé, me gusta participar de charlas o eventos con otras mujeres, me gusta inspirar”. ¡Y vaya si lo ha logrado!.