Tras 15 funciones en Bajosuelo, se despide de Tandil “Puré de Alejandro”

Hoy a las 21 en el teatro Bajosuelo, Rodríguez 457, se presentará la última función en Tandil de “Puré de Alejandro”. Este unipersonal interpretado por Germán Romero con dirección de Gustavo Lazarte y producción de Murallón Teatro, está basada en textos del humorista Alejandro Urdapilleta.

La obra cuenta cómo los tiempos se hacen cercanos, cómo los 80 marcaron a una generación, que fue y es tan vasta como creativa, amplia, rica, cercana y lejana al mismo tiempo.

En diálogo con El Eco de Tandil, el protagonista indicó que, tras 15 funciones, esta será la última en Tandil ya que la semana que viene estrena “Trescientas maneras de escalar un muro”. Por lo pronto, “Puré de Alejandro” seguirá viajando ya que tiene funciones en La Plata y en la zona, Córdoba, Buenos Aires; así como también estará haciendo temporada en el radio City de Mar del Plata. “Así que tiene vida para largo y yo creo que va a ser una obra que me va a acompañar siempre porque la saco de la valija y está ya que es muy sencilla de montar”, destacó Germán.

Por otro lado destacó que es muy hermoso todo lo que pasa alrededor de la obra y hace poco la presentó en la Unidad Penal 7 de Azul. “A partir de ahí, la obra tomó como otra dimensión ya que algunos textos tomaron más fuerza y existe un antes y un después de esa función. Fue muy emotivo el agradecimiento de los chicos que están ahí adentro, a tal punto que terminó la función e invadieron el escenario para saludarme y abrazarme por poder llevarle cosas”, manifestó.

El actor recordó que el teatro le dio una posibilidad de trabajo. “Yo tuve oportunidades y hacer teatro fue una de ellas porque gracias a una persona que vi en Villa Italia, me llevó al centro a ver una obra de teatro y me encantó. Desde ahí me pude meter en la Escuela Superior de Teatro en una época donde mi familia no estaba bien y la Universidad me becó para que pudiera estudiar. Por lo tanto el contacto con todos los muchachos, me sugirió que podría haber sido yo”, agregó.

Nueva obra

“Trescientas maneras de escalar un muro” es una obra de Marcelo Marán y la próxima semana será un estreno nacional. Está interpretada por Matías Madrid que hace el personaje de La Pata y Germán que hace El Mosca, ambos bajo la dirección de Gustavo Lazarte.

Cuenta la historia de dos malvivientes que están mirando una ventana de un supermercado chino para poder entrar a robar. La obra trata sobre toda esa espera y lo que se genera en ella.

“En septiembre pude conocer al autor cuando llevamos ‘Puré de Alejandro’ a Mar del Plata y él mismo cuando nos contaba las partes de la obra se empezaba a reír, así que eso nos da un parámetro de lo que va a ser”, concluyó Germán Romero.