Sube a escena “Beso virtual” con Nicolás Biffi

Nicolás fue recorriendo muchísimos escenarios a lo largo del país. Actualmente trabaja en el conocido complejo La Plaza donde tiene dos espectáculos en horario central. Siempre invitado a participar en programas de televisión como Bendita TV, Este es el Show, C5N y muchos más. Como humorista formó parte del primer proyecto de Germán Paoloski fuera del noticiero para Telefé producido por Estevanez. Actualmente en televisión se pueden ver sus participaciones con distintos monólogos en Hora de Reír que se emite por Canal 9. Fue dos veces presentador del Ciudad Emergente y participó en los dos festivales de humor de Buenos Aires. Hoy está recorriendo los escenarios con su nuevo show, “Beso virtual”, que se hizo conocido a través de Instagram.

Haciendo reír en la ciudad

-¿De qué trata “Beso virtual”?

-Es mi nuevo unipersonal de stand up donde toco temas cotidianos del argentino de manera graciosa. El asado, el Fernet, la infancia, la familia son temas centrales del show donde se genera una gran empatía por identificación. El show está pensado para pasar un buen momento distendido y riéndonos de nosotros mismos.

-¿Es la primera vez que te presentás en Tandil? ¿Estás recorriendo distintas ciudades?

-Vine muchas veces pero por los salamines… es la primera vez que me presento con este show así que estoy con grandes expectativas. Muchos colegas que vinieron me hablaron muy bien del público tandilense así que estoy seguro de que va a ser un gran show para el recuerdo

-Hablemos de tu trayectoria.

-Hago stand up profesionalmente hace 15 años habiendo actuando en las principales salas de Buenos Aires y varias ciudades del interior. Tuve el honor de haber actuado con los principales humoristas del país de los cuales pude aprender mucho lo que me llevó a poder actuar en los principales espacios televisivos para stand up.

-¿Actualmente estás con otros proyectos además de este espectáculo?

-Lo que me apasiona es el humor desde todos sus ángulos, además del show de stand up, soy profesor del género hace ya 10 años. Ahora estoy dando solo seminarios específicos porque la gira no me está permitiendo estar tanto tiempo en un mismo lugar. También estoy haciendo videos en Instagram, algo que me llena, ya con más de 150 mil seguidores con los que interactuamos constantemente por la red social. Eso es increíble.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Que vengan a ver el show (risas) que la vamos a pasar genial. No hace falta conocerme para pasarla bien. Se arma un excelente clima, después nos sacamos fotos. ¡El que quiera que me traiga un salamín de recuerdo! (risas).

Entradas a la venta en Yrigoyen 560 hasta hoy al mediodía.