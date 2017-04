¡Son iguales! El tema de Ciro que copia al del español Carrasco

Uno de los cortes de difusión del nuevo álbum “Naranja persa” del cantante Ciro Martínez y su banda “Los Persas” se parece mucho en sus melodías y cadencias al del español Manuel Carrasco.

Se trata de “Luz“, presentado el año pasado por el artista argentino, que remite a “Sigueme” que en 2008 creó el español. Más que nada en su melodía:

| “Luz” por Ciro y Los Persas

| “Sigueme” por Manuel Carrasco

Las letras no tienen similitud alguna… pero ¿pasará algo una vez que empiece a conocerse la noticia?

| “Luz” por Ciro y Los Persas

El tiempo enseña nuestro andar

para el que quiera escuchar

para quien no deja atrás lo que soñaba

Pueden matarte por la piel

expulsarte por la fe

arrancarte de la tierra que abrazabas

Muéstrame tu luz

yo te mostrare mi luz

no ah sido en vano imaginar que el día llegaba

El tiempo enseña nuestro andar

y de tanto caminar

me olvidaba de pensar que me esperabas

ohhhh!!

Tiempo de aguantar

hoy hoy hoy hoy oohh eeeh oohh

(x2)

Pueden matar a la voz

pueden quemar tu nacion

pueden esconder lo que sera memoria

| “Sigueme” por Manuel Carrasco

Me enamoré de ti

Y qué importa si me salgo

Me divierto si te pienso

y te pienso sin pensarlo.

Sé que debo seguir

los fantasmas del pasado

se rindieron ante el beso

que plantaste en mi descargo.

Y vienes hoy por mi

como un huracán sincero

desvistiéndome en la vida

y comiéndome por dentro.

Ahora puedo sentir

que tú sientes lo que siento

cuerpo a cuerpo entrelazados

desgastamos el momento.

Sígueme

te daré mi corazón

no lo mates por favor

y deja que sueñe

seguiré la señal que tú me das

como el río cuando va y con su corriente.