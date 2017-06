“Sin tapujos” fue declarada de interés municipal y busca presentarse en la zona

“Sin TAPujos. Que suene lo que callamos” es el primer espectáculo de tap teatral en Tandil bajo la dirección de Angeles Carro, Eugenia Carro y Yanina López. La obra fue declarada de interés municipal por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual la cual buscará continuar presentándose para las mujeres de distintos barrios y comenzar a girarla por la zona.

En diálogo con El Eco de Tandil, Angeles Carro y Yanina López destacaron que ya llevan realizadas 16 funciones a sala llena y con preventa agotada. Son 15 artistas en escena fusionando teatro y tap en una comedia dramática, comprometida y llena de movimiento. Mujeres que se ponen en sus zapatos, y quizás en los de otras, para contar, hacer ruido y que sus verdades, miedos, dolores, conquistas y pasiones resuenen en sus hogares y más allá. El próximo 1 de julio a las 21 subirán a escena en el teatro La Fábrica.

-¿Cómo toman tener semejante éxito?

Angie Carro: -Sinceramente, no. Por supuesto que cuando armás un proyecto lo hacés pensando en que funcione y le ponés toda la energía, no pensamos que íbamos a tener tanta repercusión en tan poco tiempo. Si bien parece mucho ya que comenzamos en octubre del año pasado, para una obra es poco tiempo y el boca a boca fue sobrepasando todo. Se armó una red muy grande de recomendación que no podemos creer y eso fue lo que nos sorprendió. Todas se sienten identificadas en algún punto y creo que eso es por lo que generamos tanta empatía con el público.

Yanina López: -Eso sumado a que nosotras no aflojamos. No es una obra que terminamos el 30 de septiembre cuando estrenamos y la dejamos igual porque funciona sino que seguimos ajustando algunas cuestiones, ensayamos, sacamos y ponemos cosas, emprolijamos y ampliamos lo que nos parece que da para más a medida que vamos haciendo las funciones. Seguimos ajustando para que el espectáculo tenga calidad, para sumar cosas y para que quede siempre la misma estética.

Realmente hacemos mucho esfuerzo y trabajo porque somos muchas así que ensayamos en horarios y días estrambóticos ya que son edades muy distintas, todas con diferentes recorridos pero que nos junta el tap y las ganas de contar esta historia.

-¿Y cómo se sienten las más chicas del elenco al tener que transmitir este mensaje?

YL: -Las más chicas tienen 11 y nosotras en vez de ir desde la palabra a la coreografía o interpretación teatral, hicimos al revés. Primero se marcaron las coreografías y las escenas sin mucha explicación de hacia dónde íbamos, por supuesto sí con la idea en general. Ese proceso estuvo bien porque no se las adoctrino sobre cómo tenían que decir las cosas o en la temática sino que primero le pusieron el cuerpo. Cuando fuimos ensamblando las escenas, se empezaron a dar cuenta de cómo venía la cuestión así como también un montón de cosas que pasan en el espectáculo, lo ven en la realidad. Entonces fue el proceso inverso el que hicieron.

Además todas son alumnas de Angie desde muy chicas entonces hay una confianza tanto de los papas como de las chicas hacia la dirección, que hacen que se entreguen a lo que les pedíamos.

AC: Fue importante contar con el apoyo de las familias porque antes de empezar el proyecto, desde la dirección nos juntamos con las mamás y les comentamos de qué se iba a tratar la obra, que iba a ser una temática que iban a tener que charlarlo luego con sus hijas encasa. A partir de esa confianza que decía Yani que estaba con nosotras, las mamás confiaron y luego desde sus casas hicieron un acompañamiento para las chicas desde todos los lugares.

YL: -Sin Tapujos tiene eso para con las chicas y para todas las intérpretes. Si bien queremos llevarles algunas ideas al espectador y lo que pensamos, está trabajado desde un lugar creativo entonces hay cierta distancia desde el hecho real y lo artístico o simbólico. Hay cosas que también tiene que ver con el humor y que ponen cierta distancia entre el hecho en sí poniendo arte. Pretendemos que le llegue al público de alguna manera y que ellos hagan con eso lo que quieran.

-¿Cómo fueron las repercusiones tanto de mujeres como de hombres?

YL: -La realidad es que somos muchas mujeres arriba del escenario e intimidamos (risas). A muchos hombres les encanta porque se esperan algo super de protesta y no es así; otros esperan ver una comedia musical pero tampoco es así porque transformamos este golpe de zapato del tap para que pase por otro lado y está muy bueno. Entre la obra y la práctica de la disciplina le encontramos un lenguaje distinto para bailar y decir cosas. Hay muchas mujeres que vienen con sus hijas adolescentes y van compartiendo en la medida que vayan preguntando.

Creo que no hay una receta por semejante repercusión sino que nosotros trabajamos un montón, al igual que muchos elencos, y tenemos mucha fuerza. Además es muy actual lo que contamos.

-Presentaron la obra para mujeres de distintos barrios…

YL: -Sí, fue en el marco del programa Generando Encuentros, llevado a cabo desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Ayer por la tarde la presentamos en la Casa de la Historia y el Bicentenario, que está en Actis y Muñiz. El espectáculo fue con entrada libre y gratuita para mujeres de los barrios Selvetti, Villa Aguirre, 21 de Abril, San Cayetano y Palermo.

AC: -“Generando Encuentros” es una propuesta orientada a impulsar y concretar salidas o encuentros con fines recreativos y estimular la participación activa de las mujeres y el vínculo entre ellas en actividades comunitarias. De esta manera “Sin tapujos”, está destinada específicamente a las mujeres de los barrios, favoreciendo y garantizando el acceso a este tipo de esparcimiento y recreación, como lo es el teatro, que tanto necesitamos y muchas veces nos es imposible.

YL: -Algo similar hicimos el año pasado pero en el teatro La Fábrica, con el objetivo de que la obra pueda llegar a todos y a los distintos barrios. Además luego se realiza un desmontaje de obra junto con el público bajo la coordinación de una psicóloga y que es muy enriquecedor para todos. Luego la idea es que cada uno en sus espacios continúen con la temática.

-¿Y de acá en más?

YL: -La idea es seguir presentándola y después de julio tenemos varios lugares adónde ir. Por supuesto que vamos a seguir en Tandil porque por suerte el público sigue yendo; pero además ya tenemos algunos lugares de la zona donde presentarnos y después donde nos lleve el viento. Tal vez el año que viene empezar a participar de algunos festivales nacionales. Además tenemos muchas ganas de seguir trabajando en estas funciones para los barrios y también nos pidieron de escuelas, pero todo hay que armarlo y acomodarlo.