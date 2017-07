Se inauguró una nueva edición del Festival de Títeres

Sin acto de apertura, ayer por la tarde en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario, comenzó el Festival Internacional de Títeres con un grupo de teatro y títeres Nueva Línea de Cuba, presentando “Historia de burros”, según explicó Walter Bermúdez a El Eco de Tandil poco antes de comenzar la función en el bar de la Uni: “Parece mentira que ya hayan pasado tantos años y seguimos manteniendo el Festival en cuanto a nivel de artistas titiriteros, espectáculos y gran afluencia de familias”. Y esto se notaba ya que en el hall del CCU mucha gente se daba cita para tener una butaca el primer día de funciones que se extenderán hasta el viernes 28 de julio con funciones diarias a las 17 en Yrigoyen 662.

“Más allá de las instituciones involucradas esto lo sostiene el público que viene todos los años y los chicos que quieren ver la magia de los títeres. Nuevamente este año se trata de un encuentro internacional, fruto del vínculo que tenemos con colegas de otros países y después de todos estos años quieren venir a Tandil en su recorrida por distintos lugares del mundo”.

-¿Cómo se realiza la programación de un año para el otro?

-No es tarea fácil. Se programa ni bien termina una edición, ya que los artistas siguen itinerando con sus espectáculos, los combinaos, peruanos, chilenos, entre otros. De manera que hay que estar muy atento a todos estos compromisos.

-Títeres del Bonete jerarquiza el encuentro anual, no se queda con los laureles ganados en cada edición ¿Lo ve así?

-Siempre observamos qué cosas hay que mejorar, entre otras, la afluencia de público nos exige que la dinámica pueda estar circulando tranquilamente, sin amontonarse. Por eso, además de todo, nos sirve la devolución del público. Y a raíz de estas observaciones este año hemos programado cajas Lambe Lambe.

-¿De qué tratan?

-Las manejan Facundo Dipaola y Viviana Pereyra que estarán esta semana y a ellos se les sumarán otros artistas la semana que viene. Se trata de teatro en miniatura para un solo espectador. Es una modalidad de teatro relativamente nueva, porque todo sucede dentro de una caja mágica o caja oscuras que usaban los fotógrafos a principios del siglo XIX. El titiritero se cubre y no duran más de tres minutos. Y tiene que ver con esa espera del público que a veces se le puede hacer un poco pesada y en ese tiempo de espera había que hacer algo más que la exposición de todos los años, por eso tenemos este año las cajas misteriosas.

-¿Con qué se encuentra el visitante cuando llega?

-En acceso al CCU los recibe la Pájara Pinta con los maris, especies de observadores y guardaespaldas y viene a ser el primer contacto con la exposición. Y en la vereda y en el acceso al Salón de los Espejos hay una dragona muy atractiva y que significa la reina del cielo, la luz que es lo que nosotros vemos en el brillo de los ojos de los niños cuando aparecen los títeres. Y también en el ingreso tenemos afiches de Argentina y otros lugares, de otros festivales y más títeres.

-¿Expectativas?

-Las mejores, porque cuando uno piensa en los chicos le pone todas las ganas para que el Festival esté al nivel de ellos que son un público muy difícil… y querible.

Programación de

diversos espectáculos

Hoy

-14: Festival Internacional de Títeres (en los barrios)

EP 59 Juan Fugl del barrio 25 de Mayo, Independencia y Nigro.

-15: Festival de la Payasada.

El Circo de Chico – CIC Las Tunitas, De Los Granaderos 196.

Miércoles 19

-14: Festival Internacional de Títeres (Sala A – CCU)

Taller de Construcción de Títeres de Papel, para niñas/os acompañados de un adulto

A cargo de Mirian Pérez del Teatro de Títeres Lavanda en la Oreja (Tandil)

Inscripción: titeresdelbonete@gmail.com.

-De 14 a 19: #EstaciónJuego.

Palacio Municipal, Belgrano 485.

Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.

Museo Municipal de Bellas Artes, Chacabuco 357.

Casa de la Cultura, Rodríguez y Belgrano.

-15: Festival de la Payasada.

Tarumba, Rufina y Té con Leche – CIC La Movediza, La Pastora y Misiones.

Agenda



Hoy

-Espacio Incaa Unicén.

15: “Un jefe en pañales”. Comedia, Animación – ATP – 97Min.

18: “Mujer Maravilla” (3D – Doblada). Fantasía, comic, aventura – SAM13 – 140min.

21: “Piratas del Caribe. La venganza de Salazar”. Aventuras, acción – SAM13 – 130Min.

Espacio Incaa Unicén.

-Festival Internacional de Títeres

CCU – Salón de los Espejos, Yrigoyen 662.

17: Historia de Burros. Grupo de Teatro y Títeres Nueva Línea Cuba

Miércoles 19

– Espacio Incaa Unicén.

15: “Un jefe en pañales”. Comedia, Animación – ATP – 97Min.

18: “Piratas del Caribe. La venganza de Salazar”. Aventuras, acción – SAM13 – 130Min.

Espacio Incaa Unicén.

21: “Solo se vive una vez”. Comedia, aventura, acción – SAM13 c/r – 90min.

-Festival Internacional de Títeres

CCU – Salón de los Espejos, Yrigoyen 662.

17: Ramón, el Dormilón y De Trapos y Cartón.

Teatro de animación Concolorcorvo Betssy Burgos y Daniel Huarroc (Perú).

Muestras permanentes



-Mumbat

El museo exhibe en sus salas dos propuestas de excelente nivel: Miguel Angel Giovanetti con Concepto Pentágono y los resultados del Salón Nacional de Cerámica Pequeño Formato “Antonio Rizzo”. La misma se podrá ver hasta el domingo 23 de julio.

FOTO GIOVANETTI

Miguel Angel Giovanetti presenta en el Mumbat sus obras.