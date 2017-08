Pepo Sanzano y Marcos Casanova estrenan la comedia “Norma y Teté… Que casi no cuenta el cuento”

El sábado a las 21 y el domingo a las 20 en el Club de Teatro, Chacabuco 517, se estrena la nueva obra de Pepo Sanzano, “Norma y Teté… Que casi no cuenta el cuento”. Con la actuación de Marcos Casanova como Norma, el mismo Pepo en el rol de Teté y la dirección y puesta en escena de Alejandra Casanova, la dupla cómica sube al escenario con una divertida propuesta.

La historia, es la secuela de este matrimonio de casi 50 años de casados que ahora deben pasar por el difícil y desopilante trámite para Teté: pasar por una operación de cálculos renales. Momento ideal para que Norma que lo cuida, lo atormente, apabulle, lo vapulea y lo pone contra las cuerdas. El preoperatorio, los estudios clínicos, los doctores, las enfermeras y un Teté acorralado defendiéndose como gato entre la leña.

En diálogo con El Eco de Tandil, Pepo Sanzano y Marcos Casanova dieron detalles sobre esta nueva versión de Norma y Teté.

-¿Cómo nació esta nueva obra?

Pepo Sanzano: -Surgió de las ganas de hacer nuevamente a estos personajes que nos encantan. Los personajes tuvieron muchas vida, la obra la habíamos hecho de nuevo y ahora volvemos con una historia distinta.

Marcos Casanova: -La primera obra se llamaba Norma y Teté, los trapitos en casa y la estrenamos cerca del 2005. Luego la volvimos a hacer hace seis años aproximadamente y ahora nace una nueva historia.

PS: -Es la internación de Teté por la operación de unos cálculos renales y la imposibilidad de moverse de ese lugar mientras es hostigado por Norma que lo tiene a mal traer.

MC: -Norma no es mala pero si muy brava. Te lima el cerebro.

PS: -Voy a defenderla porque el insoportable es Teté y la mujer tiene la oportunidad propicia para hostigarlo y lo hace.

MC: -Es muy divertida la relación que encarnan estos personajes porque subyace un amor incondicional y, por más que se digan de todo, es la mecánica que tiene este matrimonio de 47 años de casados, con unas mañas terribles pero un amor único.

PS: -Además en esta obra, con una intriga en la que aparentemente habría una relación oculta por parte de Teté. Eso sucede en el medio del trance de la operación. De esta forma, la obra tiene tres cuadros: el preoperatorio, el posoperatorio y el último que se llama Taza taza volvamos para casa.

MC: -Además Norma es muy celosa por lo que no permiten que lo afeiten ni lo higienicen; entonces ella quiere hacer todo y él se niega rotundamente.

-¿Cómo es volver a hacer estos personajes después de tantos años?

MC: -Pepo lo tiene más incorporado porque lo sacó a pasear en distintas ocasiones. En mi caso fue trabajoso pero no difícil recuperar el personaje sino que lo más complejo es instalar nuevamente esta relación.

PS: -Por eso es muy importante el trabajo de Alejandra en la dirección porque si estuviéramos solos, hubiera sido imposible descubrir esta intimidad de la relación ya que nos hubiéramos ido por el lado de la discusión pura y no cuidar este detalle que menciona Marcos en cuanto al amor incondicional de ambos, el celo de Norma o el desubique constante de Teté.

MC: -Por otro lado, Alejandra ideó una escenografía muy divertida de un cuarto de hospital.

-¿Qué les pasó cuando tuvieron que poner en escena a estos mismos personajes pero con otra historia?

PS: -Maravilloso porque te da una posibilidad de jugar con otros condimentos. En la otra obra todo se centraba en un velorio y en esta, es en el hospital por lo tanto te da un redescubrimiento del personaje. Yo debe hacer cerca de 15 años que estoy haciendo a Teté entonces ya sé cómo habla, discute o se enoja; pero ahora tuve que descubrir otras cuestiones como por ejemplo cómo es cuando está enfermo. Con Teté siempre se me apareció mi viejo pero ahora muchísimo más en cuanto a reacciones cuando le duele algo y las ñañas.

MC: -Además entre nosotros nos conocemos mucho en el escenario y con mucha experiencia de trabajo juntos. Nos sabemos de una responsabilidad obsesiva. Yo sé cómo trabaja Pepo, que es meticuloso con el texto y él sabe que yo lo agarro y lo destrozo porque lo incorporo distinto en relación a las formas. Por lo tanto, no nos sorprende nada y ya sabemos que funcionamos así. Además en los ensayos nos reímos mucho así que lo liberamos todo.

-El que no vio antes a Norma y a Teté ¿va a entender esta nueva obra?

PS: -Sí, son absolutamente independientes una obra de otra. No hay necesidad de conocer una obra que tienen porque está implícita.

MC: -Y el que fue ya conoce a Norma y a Teté pero se va a sorprender porque los va a ver en situaciones que no lo va a poder creer.

PS: -Muchas veces me sorprendo en la calle cuando la gente me dice que Teté es divino porque para mí es una porquería (risas).

MC: -Son insoportables, con Norma y Teté no tomas ni tres mates porque son tan bizarros que los terminas queriendo.

PS: -Desde mi situación de autor, creo que es una obra que fue escrita para Norma.

-¿Estas serán las primeras funciones de muchas?

PS: -Sí, la idea es continuar presentándonos de aquí en adelante.

MC: -Seguiremos presentándonos los sábados a las 21 y los domingos a las 20, salvo el día de las elecciones que no hay función. En principio la haremos un par de meses en el Club y luego tengo unas fechas en la Confraternidad así que hay Norma y Teté para rato.

