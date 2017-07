Paula Zeballos presenta su show musical “Homenaje a mi tierra”

Mañana a las 21 en el teatro Bajosuelo, Rodríguez 457, se realizará el espectáculo musical de folclore y tango “Homenaje a mi tierra”. Paula Zeballos estará presentando su primer concierto como cantante solista interpretando obras del folclore argentino, acompañada por destacados músicos como Leandro Daddasio en guitarra, Axel Gómez en bajo contrabajo y Mariano Gonnet en percusión.

En diálogo con El Eco de Tandil, Paula Zeballos adelantó que además habrá músicos y bailarines invitados complementando esta propuesta musical diferente.

-¿De qué se trata “Homenaje a mi tierra”?

Paula Zeballos: -Es un espectáculo musical y justamente el nombre intenta reflejar que será un repertorio folclórico de diferentes regiones del país, interpretados por guitarra, percusión, contrabajo y yo como cantante principal del espectáculo. Además habrá invitados como otros cantantes, guitarristas y bailarines; el fuerte es cantante solista y acompañamiento instrumental.

Es folclore, que no es del todo tradicional, intenta guardar las características principales. Son canciones de otros artistas interpretadas por nosotros, sumado a un tema que es de mi autoría que también tiene un aire folclórico y algunos tangos.

-¿Es la primera vez que lo presentan? ¿Cómo surge la idea?

-Sí, en realidad convoqué a los músicos para que me acompañen y mi objetivo es hacer varias presentaciones con diferentes estilos y no solo con el folclórico. Yo me desenvuelvo en distintos géneros populares como el jazz, canciones, tangos, por lo que la idea es hacer un repertorio folclórico en esta oportunidad integrando algunos tangos.

Próximamente hacer uno de jazz, canciones y boleros pero todavía sin una fecha definitiva. Así podré desplegar todo lo que puedo hacer como cantante solista. No sé si será con los mismos músicos ya que ellos se dedican al género folclórico.

Es la primera vez que lo hago y hace bastante tiempo que quiero hacer algo así. Nunca lo había hecho sola sino que en otras oportunidades me presenté con bandas de rock, pero ya hace cuatro años que no tocamos más. Por lo tanto hace bastante que no hago un show en vivo, así que será una experiencia distinta.

-¿Hace cuánto que estás armando el show?

-El repertorio lo venía pensando desde hace tiempo ya que fuimos trabajando algunas canciones sueltas con la profesora, pero intensivamente hace un mes y medio. La realidad es que fue poco tiempo pero porque tenía los temas bastante ensayados y lo que me quedaba era ensamblar con los músicos. Además traté de trabajar con músicos que se estuvieran dedicando y tocando, fue sencilla la cuestión de que se armen sus arreglos.

-¿Cómo llegaste hasta acá?

-Toda mi familia hace música: mi papá toca la batería y mi hermano mayor la guitarra, así que crecimos en un mundo bastante musical. Además llego a la música a través de la iglesia cristiana donde veía desde chiquita cómo cantaban así que, por admiración y gusto, empecé a querer hacerlo yo también. Así fue que comencé cantando en mi casa hasta que ingresé a la Escuela Polivalente de Arte. En un principio estaba anotada para artes visuales pero luego me cambié a música.

Una vez que finalicé la secundaria, hice la carrera de Profesorado de Educación Musical en el Conservatorio de Música Isaías Orbe. En forma paralela, estudié con varios profesores particulares de canto en Tandil pero no encontré a la persona que pudiera resolver algunas cuestiones técnicas que tenía. De esta forma, una vez que finalicé la carrera, me fui a estudiar a La Plata en una escuela de música privada donde conocí a Rodrigo Flores durante un semestre. Al año siguiente fui a estudiar con él de forma particular y ya sin ir a la escuela.

Sin embargo hacía algún tiempo que estaba buscando una profesora de canto mujer ya que las características del cuerpo, poder mostrarme cómo se hace con el registro, entre otras cosas, es diferente. De esa forma busqué la profesora de una intérprete que para mí es increíble como es Mercedes Sosa. Así fue que encontré a una persona que estaba directamente relacionada con ella como es Beatriz Muñoz y ya hace tres años que estoy estudiando con ella, con quien encontré el camino que quería. No solamente porque se dedica a lo folclórico sino que además tiene una formación académica, por lo que complementa las dos cosas que yo quería.

Nunca quise hacer la carrera de canto en Tandil porque está más orientada al canto lírico y no era lo que me interesaba.

-¿Vivís en Buenos Aires?

-No. Estoy viviendo en Tandil. El año que viene me caso y me mudo a Buenos Aires así que también este será el último año que esté acá y quería hacer algo en mi ciudad como experiencia.

Actualmente viajo a Buenos Aires una vez a la semana, pero cada 15 días. El año pasado gestioné la beca del Fondo Nacional de las Artes y me la otorgaron así que este año estoy más relajada con la cuestión de los viajes. Realmente fue muy bueno porque además es un reconocimiento por parte de la comisión que integra el fondo.

-¿Qué implica la beca?

-Implica dinero para poder solventar los viáticos y los gastos de la clase. Para esto tuve que presentar una fundamentación de lo que yo hago, por qué lo hago, mi currículum y videos en donde yo estuviera cantando y tocando. Eso también fue un desafío porque no tenía nada grabado como solista y tuve que poder armarlo para presentarlo.

Entre la gran cantidad de personas que mandan su material, otorgan 200 becas en todo el país y pude ganarla.

-Entonces invitar al público a que vaya a Bajosuelo…

-Sí, porque va a ser un espectáculo diferente en cuanto al repertorio folclórico que se viene escuchando. Es una formación más bien acústica ya que es guitarra criolla, el contrabajo y la percusión que es suave. Por lo tanto está bueno para que vaya la gente mayor o padres con chicos, ya que no van a tener problema con sonidos fuertes. Eso sumado a que el teatro es un lugar muy cálido.

Entradas anticipadas con descuento en Yrigoyen 560 hasta el viernes a las 18.