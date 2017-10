Patricia Laguna y Patricia Ratto presentan sus obras en el Museo

El pasillo era largo y sombrío. Las puertas desembocaban en él por decenas, altas y sin numeración. Contó once y se detuvo. Antes de llamar habría querido preguntar para asegurarse una vez más si era en efecto aquella la oficina del hombre que buscaba. Pero en el largo corredor no se apreciaba presencia humana. Tomó aliento, extendió la mano y llamó muy quedamente. Del interior no hubo ninguna respuesta. (Ismail Kadaré, El palacio de los sueños).

La muestra consiste en una selección de fotografías realizadas por la artista Patricia Laguna Miranda en diálogo directo con fragmentos de textos de grandes autores. Los consagrados párrafos adoptados por la escritora Patricia Ratto exploran el tema de la burocracia desde la literatura. Entre la nómina de autores se destacan Franz Kafka, Ismail Kadaré, Honorato de Balzac, Benito Pérez Galdós, Ezequiel Martínez Estrada, Arkady y Boris Strugatsky.

La propuesta se completa con una instalación interactiva.

El cruce de lenguajes artísticos propicia el abordaje del tema con la complejidad y el espesor que el mismo se merece, habilitando a su vez las interpretaciones de los espectadores y lectores.

Burocracia, un lugar de sometimiento

La dialéctica entre lenguajes artísticos disímiles es el medio elegido por las autoras para indagar acerca de una problemática que se sostiene desde hace largo tiempo llegando hasta nuestros días. Esta “burocracia”, a la que remite su obra se caracteriza por poner a los ciudadanos en un lugar de sometimiento frente al ineficaz sistema que ejerce poder. En términos de Patricia Ratto la palabra burocracia, peyorativamente, hace alusión a una excesiva influencia de funcionarios y corporaciones en los asuntos públicos y privados de quienes se ven afectados por el sistema.

Patricia Laguna logra rescatar el sentido y la belleza oculta en este concepto a través de sus imágenes donde conviven la calma de los objetos, el vacío y el tiempo, que parece detenerse.

Patricia Laguna

Nace en Lima, Perú. Se gradúa como fotógrafa en el IPAT en 1999. En los años 2000 y 2003 es seleccionada por la Fundación Antorchas para las Becas de Producción y Análisis de Obra. En el año 2002 le otorgan la Beca del Fondo Nacional de las Artes para Perfeccionamiento en el país en Medio Audiovisuales.

Asiste al taller de estética fotográfica de Juan Travnik y participa de diversas clínicas de obra con Eduardo Médici, Sergio Bazán, Pablo Siquier entre otros.

En el año 2006 es seleccionada para las Clínicas de Análisis y Producción de Obra E13 en Neuquén, Río Negro además de ser elegida para participar del Programa Paralelos y Meridianos, Intercambio de artistas contemporáneos de Video Arte-Geografías Extremas- Museo de Bellas Artes de Tandil, coordinado por la curadora Graciela Taquíni 2011. Recibe el auspicio del Fondo Nacional de las Artes. Patricia ha participa en diversos salones y exposiciones. Actualmente reside y trabaja en Tandil.



Patricia Ratto

Es escritora y docente de literatura. Especializada en didáctica de las prácticas del lenguaje, ejerce su profesión en la ciudad de Tandil, donde reside actualmente.

Ha publicado artículos sobre literatura y escritura literaria, y otros relacionados con la formación de lectores y la escritura en la escuela. Actualmente coordina talleres de lectura y escritura literaria para niños, jóvenes y adultos; y talleres de escritura académica.

Sus novelas publicadas son: Pequeños hombres blancos (Adriana Hidalgo Editora, 2006); Nudos (Adriana Hidalgo Editora, 2008); Trasfondo (Adriana Hidalgo editora, 2012) y la publicada recientemente Fauna.